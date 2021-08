Flygtrafiken på väg att lyfta igen

Stockholms Handelskammare har analyserat nya bokningsdata från IATA:s system Global Agency Pro när det gäller bokningsläget för reguljär trafik till landets största flygplats. Under den första veckan i augusti låg de internationella bokningarna på flyg till Arlanda på en nivå som var nästan två gånger högre än motsvarande vecka i fjol.

Under perioden maj till och med juli var drygt 110.000 internationella flyg till Arlanda inbokade för augusti till och med oktober. Det är tre gånger så många jämfört med samma period i fjol.

”Nu ser vi att återhämtningen tog fart under sommaren och fortsätter i höst. Flygresandet drivs inte bara av semesterfirare. Sannolikt är det affärsresandet som ökar, i takt med att vaccinationstakten i världen ökar och ekonomin återhämtar sig”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Det är en syn som delas av Handelsbanken som på onsdagen presenterade en färsk konjunkturprognos som andas optimism kring svensk ekonomi. En stark återhämtning syns i korten och ett uppdämt konsumtionsbehov av varor och tjänster som nöjen, resor och kläder talar för en stark konsumtionsökning det kommande året.

Även Swedbanks nya konjunkturprognos strör lovord över den svenska återhämtningen som ”ångar på i bred front”. Banken räknar med att ekonomin växer med 4,3 procent i år och med 3,6 procent under 2022.

Carl Bergkvist ser dock en lång uppförsbacke för flyget.

”Fortfarande är det långt kvar till de nivåer vi hade innan pandemin bröt ut.”

Under den första veckan i augusti var bokningarna bara hälften så många jämfört med samma vecka under 2019. Bokningsläget för flyg till Arlanda under september är drygt 70 procent lägre jämfört med samma period 2019.

”Den snabba återhämtningen gör att man också ska vara oerhört försiktig med beslut om att lägga ned Bromma flygplats. När flyget återgår till tidigare nivåer, vilket kan ske relativt snart, behövs Bromma”, säger Carl Bergkvist.