Flygkaoset fortsätter i Europa – kan påverka EU-toppmötet

First North-noterade Enzymatica skickade under förmiddagen ut ett pressmeddelande med rubriken att bolagets produkt Coldzyme blockerar omikronviruset.

Hälsovårdsbolaget Enzymatica utvecklar och säljer produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Kort sagt säljer bolaget en munspray mot förkylning, Coldzyme. Sprayen ”kan förkorta sjukdomsförloppet (gällande vanlig förkylning, reds. anm) vid användning i ett tidigt stadium av infektionen”, utläses på bolagets hemsida. Det är en viss nyansskillnad om man jämför den formuleringen i dagens pressmeddelande, där bolaget kablar ut att ”Coldzyme blockerar omikronvirus”. Studien är pågående och genomförs i provrör och inte på människor.

Bolagets försäljning av munspray resulterade under förra året i en omsättning på 57 miljoner kronor. Det är ungefär samma omsättning som bolaget hade 2019, 2018 och 2017. Under rekordåret 2020 hade man en omsättning på 111 miljoner kronor tack vare en ökad försäljning på grund av coronaviruset. Den starka försäljningen kan enkelt förklaras med att konsumtionen av munspray tillfälligt ökade lavinartat under det första pandemiåret.

Foto: Enzymatica

För en vecka sedan kommunicerade bolaget att man tecknat ett låneavtal med sina huvudägare i syfte att stötta bolagets likviditet. Enzymaticas kunder har sedan pandemins början byggt upp sina lager av munspray, och försäljningen under 2022 års första kvartal var mer än halverad i jämförelse med första kvartalen före pandemins utbrott. Enzymatica har i dag fler anställda än tidigare men försäljningen har störtdykt och bolaget kommer att behöva ta in pengar igen förr eller senare.

Dagens pressmeddelande kommer därmed lägligt då kursuppgången skulle erbjuda bättre finansieringsvillkor för Enzymaticas aktieägare. Det är inte första gången som aktien rusar på att Coldzyme skulle kunna verka mot coronaviruset. Samma forskargrupp som presenterade dessa resultat från 2020 ligger bakom dagens studie. Samtidigt har Coldzymes verkningsgrad ifrågasatts av bland annat Region Skåne, misstankar som Enzymatica senare friades ifrån. Som investerare behöver man inte alltid göra det så svårt för sig.

Om munsprayen varit så framgångsrik som bolaget ger sken av så borde den av myndigheterna ha rekommenderats mot corona. Den finansiella situationen och turerna kring munsprayen gör att man bör fundera både en och två gånger innan man kastar sig på köpknappen.