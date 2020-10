Flygbolagen: Stort intresse att resa under höstlovet – trots ökade restriktioner

Trots att smittspridningen ökar i stora delar av Europa ser flygbolagen ett fortsatt stort intresse bland svenskar för att resa utomlands under höstlovet.

I takt med att smittspridningen ökar återinför nu flera europeiska länder striktare restriktioner. Men trots larmen om ett allt allvarligare smittoläge, så verkar svenskars intresse för en höstlovssemester utomlands vara fortsatt förhållandevis högt.

Destinationer i Sydeuropa ser ut att vara särskilt populära.

”Vi har märkt att intresset för att resa har ökat en del under hösten, och då är just Spanien en favorit för svenskar. Det har varit populärt att resa dit under höstlovet och våra avgångar har varit mer eller mindre fulla”, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef på Norwegian NASo -1,35% Dagens utveckling .

Flygbolagens trafik är kraftigt begränsad på grund av pandemin. Hos exempelvis SAS SAS NOKo 0% Dagens utveckling går det för närvarande att boka strax under hälften av de runt 800 dagliga avgångar som normalt erbjuds.

Men även även om efterfrågan är på en generellt lägre nivå nu än normalt, så märker även SAS att det funnits ett tryck på höstlovsresor till områden nära Medelhavet.

”Vi har märkt att väldigt många avgångar under höstlovet har varit eftertraktade. Det har funnit ett ökat intresse att åka från Sverige och vi ser att folk fattar beslut med kort varsel om att åka”, säger SAS presschef Freja Annamatz.

Från Frankrike rapporterades drygt 52.000 nya konstaterat smittade bara under söndagen, och i Italien uppgick motsvarande siffra till drygt drygt 21.000.

I Spanien, där premiärminister Pedro Sánchez beskriver situationen som ”extrem”, utlystes under söndagen återigen ett nationellt nödläge. Det innebär bland annat utegångsförbud nattetid samt förbud för att resa mellan olika regioner. Nödläget gäller i nuläget inte Kanarieöarna, där smittoläget inte är lika allvarligt som på fastlandet.

Om de nyligen införda restriktionerna kommer att påverka svenskarnas efterfrågan på resor till länder som Spanien är ännu för tidigt att säga, menar Holmbergh Jacobsson.

”Om ett land inför striktare restriktioner, som utegångsförbud, karantän eller liknande, då märker vi att efterfrågan går ned. Men än så länge har vi inte märkt någon större skillnad.”