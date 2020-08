Flowscape Technology vänder till vinst

Flowscape Technology, som levererar så kallade WPE-system som optimerar arbete i traditionella kontorslandskap, hade en nettoomsättning på 7,7 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 (6,1).

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,2 miljoner kronor (-0,1).

Säljprocesser drog ut på tiden på grund av covid-19.

”Under både april och maj löpte affärerna på men på en lägre nivå än förväntat. Från och med juni har vi sett en ökad efterfrågan främst drivet av behovet av digitala lösningar för att förhindra covid-19-spridning när kontoren öppnar efter lock down”, kommenterar vd Peter Reigo i delårsrapporten.

De operativa kostnaderna ökade under kvartalet till 8,3 miljoner kronor, från 6,8 miljoner kvartalet innan.

”Denna kostnadsökning beror främst på att vi hade tillfälligt förhöjda utvecklingskostnader på cirka 1,4 miljoner kronor. Dessa tillfälligt ökade kostnader ser vi som en viktig investering för att snabbt kunna möta de förändrade krav från marknaden på grund av covid-19”, skriver vd.

Vidare har Flowscape utvecklat en helt ny hemsida och digital marknadsföringsplattform. Totalt ökade kostnaderna med cirka 1,8 miljoner kronor tillfälligt under kvartalet och planen är att de operativa kostnaderna ska gå ned i kvartal tre till under 7,2 miljoner kronor och kvartal fyra under 6,5 miljoner kronor.

Kassaflödet under kvartalet var -6,4 miljoner kronor. Av detta så är 1 miljon återbetalning av ett brygglån som togs 2019. Vidare är 1,8 miljoner de tillfällig förhöjda operativa kostnaderna och 0,9 miljon ökat varulager.

”Tack vara stor orderingång i slutet av kvartal två så var kundfordringarna 3,8 miljoner kronor högre vid kvartalets utgång än vid ingången. Detta bidrog också till det negativa kassaflödet. Med de planerade sänkta operativa kostnader under kvartal 3 och 4 och en fortsatt positiv utveckling på försäljningen är målet att nå positivt kassaflödet enligt tidigare plan vid utgången av 2020”, skriver vd.