Flest EU-konkurser på 8 år

Enligt ny statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat ökade antalet konkursansökningar inom EU kraftigt under det fjärde kvartalet 2022 till den högsta nivån sedan statistiken började sammanställas 2015. Jämfört med det tredje kvartalet var ökningen nästan 27 procent, vilket även innebär att konkursansökningen ökade under samtliga kvartal förra året efter två år med minskande antal konkurser.

Samtidigt minskade antalet nyregistrerade företag marginellt.

Ekonomer som den brittiska affärstidningen Financial Times har talat med anser att konkursstatistiken återspeglar försämrade förutsättningar i form av sjunkande ekonomisk tillväxt, stigande energipriser, ökande lönekostnader och stigande finansieringskostnader.

Även tillbakadragandet av statliga stödåtgärder under coronapandemin spelar in, uppger Ludovic Subran, chefsekonom på tyska försäkringsbolaget Allianz, för Financial Times.

”Det finns många företag som fick ett frikort under hela 2020 och 2021 när de inte ens behövde betala några av sina fordringsägare, till exempel sociala avgifter i Frankrike”, säger han.

Den här gruppen av företag, som i sig inte är livskraftiga men hålls under armarna av statliga stödinsatser, har kommit att benämnas som ”zombieföretag” och beskrivits som förklaringen till att antalet konkurser inom EU minskade under 2020-2021.

”Att regeringar drar tillbaka stödet som infördes under pandemin är helt klart en faktor och det har en inverkan”, säger James Watson, chefsekonom vid EU:s arbetsgivarförbund BusinessEurope, rapporterar Financial Times.

Men det är inte hela förklaringen, anser han.

”Det är också något annat på gång, eftersom det blir en allt svårare miljö för många företag på grund av hög inflation, svag tillväxt och stigande räntor.”

I januari uppgav det svenska kreditvärderingsföretaget UC att antalet konkurser i Sverige under andra halvan på 2022 var de högsta på tio år. Enligt UCs statistik ökade det totala antalet konkurser med 5 procent under 2022. I december var ökningen 17 procent.