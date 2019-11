Fleråriga Gasellen Lindesbergs Bygg kliver upp i topp på länslistan

”Alla vill framåt. Det har betytt mycket, att alla har en vilja att komma vidare”, säger Erik Svensson.

Johan Svensson håller med.

”En nyckel är nog att jag alltid har låtit medarbetarna ta egna initiativ. Jag litar på folk och känner mig trygg med dem jag jobbar med.”

De senaste åren har Lindesbergs Bygg satsat en hel del på utbildning för personalen.

”Nyligen var några medarbetare exempelvis iväg på en kurs i entreprenadjuridik. Jag tror att sådant är viktigt, att personalen känner att vi satsar på dem och att de är viktiga för oss, och att vi samtidigt får en högre kompetens i bolaget”, säger Johan Svensson.

Håkan Öfverström berättar att erfarenheterna de fått med sig genom tillväxtåren också inneburit en ny syn på rekryteringen av nya medarbetare.

”Förr hände det att vi bara tog in personal för att vi snabbt behövde mer folk. Men i dag är vi noga med att vi ska hitta dem som passar in i gruppen. Är de med på vårt tänk? Passar de in i vår grupp? Annars hyr vi hellre in den tjänsten tills vi hittar rätt person.”