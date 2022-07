Flerårig tillväxt med perenner: ”Ett pussel där inget får gå fel”

”Att få till en kontinuitet under en så utpräglad säsongsverksamhet blir allt tuffare i takt med att vi växer”, säger Lena Holgersson, grundare av gasellföretaget.

LACKALÄNGA. Den här tiden på året arbetar över 20 personer med att odla perenner på Lackalänga trädgård. Men under lågsäsong finns bara familjen på plats.

Trädgården i den skånska byn Lackalänga, utanför Lund, är organiserad i ett rutnätsmönster. Mellan gångar och häckar finns 40 stycken ”bäddar”, alla med sin specifika uppsättning av växter, uppradade i små krukor. Mångfalden med olika perenner, ormbunkar, prydnadsgräs, rabarber och andra växter ger trädgårdens två hektar en iögonfallande prakt. Men det gör samtidigt verksamheten utmanande.

”När vi på hösten planerar vad vi ska odla nästa år har vi inte sålt en enda växt. Man kan därför säga att vi sedan planterar allt på spekulation. Men efter många år vet vi ganska väl vad som kommer att sälja och det brukar bli bra till slut”, säger Lena Holgersson som arbetar mycket med just planeringen av de 450 olika sorters växter som odlas här under ett år.

”En annan utmaning med så många sorter är att varje växt ska ha exakt rätt mängd vatten och att vissa ska ha mer skugga än andra. Det blir ett pussel där inget får gå fel”, lägger Mats Holgersson till.

De träffades på en trädgårdsskola i början av 1990-talet. När ett gammalt trädgårdsmästeri blev till salu i deras hemby behövde de ingen betänketid. De flyttade dit och startade sitt företag där Lena Holgersson i flera år arbetade helt själv. Sedan 2010 arbetar även hennes man på heltid i familjebolaget som numera också har fått förstärkning av deras son, Emil Holgersson.

Redan från början var planen att fokusera på perenner, alltså växter som kommer tillbaka efter vinterns vila, år efter år. Perenner passar därför utmärkt i parker eller på andra offentliga platser som skolgårdar och lekplatser. Den största kundgruppen för Lackalänga Trädgård är större plantskolor som säljer hela uppsättningar till, framför allt, kommuner, men som behöver komplettera sina träd och buskar med perenner. Två andra kundgrupper är trädgårdsanläggare samt ett antal utvalda trädgårdsbutiker.

Efter många år med stadig, fast lugn, tillväxttakt har familjebolagets omsättning exploderat de senaste två åren och gjorde Lackalänga Trädgård till ett Gasellföretag ifjol.

”Det har varit några galna år. Mest förklaras tillväxten av pandemin förstås som verkligen ökat trädgårdsintresset. Vi hade precis ökat vår odlingsyta och var förberedda när pandemin började”, säger Emil Holgersson som även förklarar tillväxten av att flera andra perennodlare lagt ned sin verksamhet vilket skapat en lucka på marknaden för de som finns kvar.

”Där har vi också haft tur kan man säga. Men det viktigaste är ändå att kunna leverera fina växter, annars kommer inte kunderna tillbaka.”

Emil och Mats Hoglersson. Lackalänga trädgård. Foto: Lars Jansson

Perennerna planteras under våren och sommaren så under den här tiden på året råder det högtryck på Lackalänga Trädgård. I maj arbetade 23 personer här vilket var nytt rekord. Men under vintern är det bara familjen samt en heltidsanställd som finns på plats.

”Säsongsberoendet gör att det blir svårt att bygga en fungerande organisation med kontinuitet. I princip börjar vi om från noll varje år”, säger Mats Holgersson och berättar att de letar personal på de skånska trädgårdsskolorna.

”Vi vill hjälpa svenska ungdomar till arbete. Men vi tittar nu även på att ta in utländsk säsongspersonal, som många andra trädgårdsodlare redan gör. I våras hade vi ett gäng ukrainska krigsflyktingar här. Det var väldigt lyckat men de åkte nyligen tillbaka.”

En lastbil backar in på utställningsområdet för att hämta dagens leveranser av perenner. Mats Holgersson berättar att efterfrågan är stark även i år. Trädgårdsintresset verkar ha hållit i sig efter pandemin och kommunerna fortsätter att satsa på parker.

”Vi skulle kunna utöka vår areal ännu mer men vi vill inte bli för stora eftersom det är så svårt att bygga en organisation”, säger han och lägger till.

”Fast det är klart, vi har många gånger sagt att vi ska dra i bromsen. Det verkar lättare sagt än gjort.”

Hur påverkas ert företag av kriget i Ukraina? ”Vi är lyckligt lottade och har inte påverkats särskilt mycket. Energi är inte en stor kostnad för oss och ökade kostnader för gödsel är hanterbart. Det som har hänt är att vi har svårt att få tag på plastkrukor som har blivit en bristvara. I stället för återvunnen plast har vi tvingats köpa in en kvarts miljon svarta krukor av vanligt plast. Det ville vi inte”, säger Mats Holgersson.