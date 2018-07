Flera skogsbränder i Sverige

På flera platser har allmänheten uppmanats att hålla sig inne och stänga dörrar, fönster och ventilation på grund av kraftig rök.

I Värmland brinner det i Hagfors kommun.

"Den har hållit sig på sin plats under natten. Läget är inte under kontroll men stabilt", säger Nils Weslien, räddningschef i Karlstad för Karlstadregionen till TT under morgonen. Alla länets brandkårer är inkallade och arbetar nu med att dra slang som kan ringa in branden.

"Vi hoppas att vi ska kunna få på plats en ring runt branden så snart som möjligt och sedan kunna hålla linjen mot branden", säger han.

Tre helikoptrar vattenbombar branden, en inhyrd från Norge eftersom det just nu inte finns tillräckligt med helikoptrar i Sverige.

Vid 21-tiden på söndagen uppmanade räddningsledaren boende i Hornäs och Östra Tönnet att evakuera, via ett viktigt meddelande till allmänheten. Det handlar om ett 30-tal fastigheter.

I norra Oskarshamns kommun rasar en skogsbrand på minst tio hektar. Elden har spridit sig snabbt och räddningsstyrkor bekämpar branden, enligt lokala medier.

En stor skogsbrand rasar nära Åseda i Småland. Ett 50-tal brandmän har kämpat mot lågorna under söndagseftermiddagen och kvällen, rapporterar Smålandsposten.