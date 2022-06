Flera nya åtgärder försvårar för rysk oljeexport

Ett förbud mot försäkringar är en del av EU:s sjätte sanktionspaket mot Ryssland, som blev klart under onsdagen, men enligt uppgifter till Financial Times godkändes det av medlemsländerna först efter att de fått löften om att Storbritannien kommer att genomföra ett likadant förbud.

Den brittiska regeringen har hittills inte kommenterat uppgifterna. Men om de stämmer innebär det att fartyg som transporterar rysk olja stängs ute från den stora försäkringsmarknaden Lloyd's of London, som spelar en viktig roll i rederibranschen.

En högt uppsatt tjänsteman vid EU-kommissionen säger dessutom till FT att hela G7-gruppen är på väg att införa ett likadant förbud inom sex månader.

Ryssland har den senaste tiden ökat sin export av olja till länder som Kina och Indien, som drar nytta av att priset på den ryska råoljan nu handlas med rabatt. Men ett försäkringsförbud skulle försvåra de exporterna avsevärt, säger Nordeas oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt.

”Man har prövat det här tidigare mot Iran så man vet att det är en metod som slår ganska hårt”, säger hon.

Thina Margrethe Saltvedt säger att många rederier redan nu undviker att att frakta rysk olja av rädsla för att de ska bestraffas på andra marknader och att den rädslan nu kommer att tillta.

”Det är en väldigt, väldigt stor andel av fartygen som är försäkrade i EU eller Storbritannien så det är klart att då blir det svårt att frakta ut oljan”, säger hon.

EU, med medlemsländer som Grekland och Cypern i spetsen, oroade sig inledningsvis för att ett EU-förbud mot försäkringar endast skulle leda till att marknaden flyttade till London. Men de ska ha blivit lugnade efter att britterna gått med på att hålla en gemensam linje.

Även utan ett försäkringsförbud är det i nuläget utmanande för Ryssland att frakta sin oljeexport från Europa till Asien, säger Mikael Höök, som forskar i globala energisystem på Uppsala Universitet.

”Väldigt mycken av den ryska oljeproduktionen ligger i västra Sibirien så det är ju rent geografiskt sett närmare Europa än Asien och mycket av den befintliga infrastrukturen är riktad mot Europa”, säger han.

En stor del av den ryska oljeexporten har tidigare gått från oljehamnen i Primorsk, via Östersjön, medan mindre volymer har fraktats via Svarta havet och från östra Ryssland, samt via en pipeline från Sibirien till Kina. Men på grund av sanktionerna kan Ryssland nu tvingas ändra fartygens rutter, samtidigt som man inte kan skala upp leveranserna med den befintliga infrastruktur som finns i öst.

”Det är lösbara problem på längre sikt, men kortsiktigt sett kan det vara knepigare att lösa, så det blir ju en omställningstid för både Europa och Ryssland”, säger Mikael Höök.

Till att börja med skulle Ryssland i så fall behöva hyra fler tankers och köra över haven, vilket bara fungerar för att hantera begränsade volymer. Men eftersom oljepriset har mer än fördubblats sedan kriget i Ukraina inleddes tjänar Ryssland ändå bra på sina oljeexporter i nuläget, säger Mikael Höök.

”Man tjänar lika mycket pengar fast man transporterar en mindre mängd olja eftersom oljepriserna har gått upp så pass mycket”, säger han.

Enligt Mikael Höök har Rysslands statsbudget räknat med ett oljepris på 60 dollar fatet, medan priset i nuläget ligger närmare 120 dollar fatet.

Men inför Opecs möte på torsdagen, rapporterar The Wall Street Journal att en del medlemsländer nu undersöker möjligheten att utesluta Ryssland ur organisationens oljeproduktionsavtal, vilket skulle kunna bana väg för andra medlemsländer att producera mer.

Ryssland är inte en medlem i Opec, men har samordnat sin oljeproduktion med organisationen sedan 2016, och ett ryskt utträde ur avtalet skulle kunna dämpa oljepriserna, säger Thina Margrethe Saltvedt.

”Det betyder ju att de andra länderna kan öka sin produktion, och då är det framför allt Saudiarabien som har möjligheten att öka sin produktion, och det skulle ju vara positivt för oljepriset”, säger hon.