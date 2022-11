Flera insiderbrott polisanmälda efter småbolags kapitalrundor

Innehåll från ZignSec Annons

Han växte upp i Sydafrika med Krugerparken som lekplats.

– Jag var verkligen ett bushens barn, djuren och deras behov är en del av mitt DNA, säger Jeff Powell-Muir, grundare av nya välgörenhetsorganisationen 5W Foundation.

Idén kom 2011 när en vän till honom, som förestår ett djurreservat, ringde och var frustrerad över att tjuvjägare hade lyckats skjuta tre noshörningar på tre dagar.

– Jag och några andra vänner åkte dit och hjälpte honom, men jag kände att jag på något sätt ville göra mer.

Därifrån har han skapat 5W Foundation, en välgörenhetsorganisation som ska förse projekt som jobbar med att skydda hotade arter världen över tillgång till det material och den teknik de behöver.

– Jag har själv jobbat mycket med innovationer och ny teknik och vet att det finns väldigt mycket tekniska lösningar som skulle kunna göra stor skillnad för olika bevarandeprojekt.

Tanken är inte att skänka pengar utan att skänka just material, men för att kunna göra det behöver 5W Foundation själva samla in pengar från givare, både privatpersoner och företag.

– Den insamlingen, men även användningen av pengarna, vill jag göra helt transparent. En givare ska kunna se exakt vad deras pengar går till, och har man gett hundra dollar för att rädda noshörningar ska man kunna se vilken föräldralös noshörningsunge som har fått vilken filt, och var den filten kommer ifrån.

”Står för framtiden”

För att åstadkomma det har 5W Foundation byggt en lösning baserad på nästa generations block chain, men ett problem återstod: teknik för att smidigt skapa kundkännedom och på så sätt leva upp till lagar som ska förhindra penningtvätt.

– Många välgörenhetsorganisationer lägger inte tillräckligt mycket energi på att motverka penningtvätt. Vi står för framtiden, och därför ville vi hitta en teknisk lösning för kundkännedom, både när det gäller privatpersoner och företag, som vi kunde integrera i vår plattform och använda för givare globalt. Och som vi kunde känna att vi litar på.

Något som visade sig vara lättare sagt än gjort. I flera månader letade organisationen efter en lämplig leverantör, men först när de fick tips om svenska reg tech-företaget ZignSec hittade de vad de letade efter.

– Vi gjorde en ordentlig due dilligence, vände ut och in på ZignSecs erbjudande och konstaterade att deras tjänst var precis vad vi behövde. Med den kan vi utföra Know Your Customer- och Know Your Business-kontroller på alla marknader, vi kan använda biometri, vi kan kontrollera handlingar, vi kan utföra PEP-kontroller, ja vi kan använda alla tekniska lösningar som finns. På så sätt kan myndigheter, givare och mottagare vara säkra på att allt vi gör tål att granskas.

Och på frågan hur de hade löst KYB och KYC om de inte hade hittat ZignSec skakar Jeff Powell- Muir bara på huvudet.

– Utan en innovativ lösning för KYB och KYC skulle vi helt enkelt inte lansera vår organisation. ZignSecs lösning är kritisk för att vi ska kunna göra det vi vill: skapa nästa generations välgörenhet för skyddade arter med nästa generations teknik.

