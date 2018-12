Fler myndigheter kritiserar gruvtillstånd

Hittills har ett femtontal yttranden kommit in till domstolen och flera instanser är kritiska, även om de inte vill återkalla tillståndet. Länsstyrelsen i Norrbotten skriver till exempel att man i allt väsentligt delar vad Naturvårdsverket har anfört. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU) anser att det nuvarande tillståndet har brister.

Gruvan i Kaunisvaara återstartades i somras och miljötillståndet ska prövas i domstol under våren. Kaunis iron AB, som driver gruvan, ska också under våren komma in med en ansökan om ett nytt utvidgat miljötillstånd.