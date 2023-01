Fler dog i trafiken i fjol – singelolyckorna minskar

”Vi ser att utvecklingen av vägtrafikolyckor med dödlig utgång är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi ser samma utveckling av trafikflöden, det vill säga antal fordon som kör på vägarna, där nivåerna ökat efter pandemin”, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Åtta av de omkomna var barn upp till 15 år medan 80 personer var 65 år eller äldre.

Singelolyckorna som tidigare varit dominerande har minskat, istället ökar mötesolyckorna. Av personerna som färdades i personbil, lastbil eller buss omkom 46 i mötesolyckor och 36 i singelolyckor. Av motorcyklisterna omkom 15 i singelolyckor.

A-traktorolyckorna har också ökat under 2022.

Antalet omkomna under fjolåret är tio procent lägre jämfört med snittet för den senaste femårsperioden. Under åren 2017–2021 har i genomsnitt 242 personer dött i trafikolyckor per år.

15 437 personer skadades i vägtrafiken under fjolåret, varav 1 929 skadades svårt.

Transportstyrelsen har också presenterat statistik om dödsolyckor inom luftfart och sjöfart. Förra året omkom två personer i olyckor med skärmflyg. Ingen person omkom inom den kommersiella luftfarten.

När det gäller sjöfarten dog 17 personer i olyckor på svenskt vatten under förra året. 16 personer omkom i olyckor med fritidsbåtar, jämfört med 18 personer 2021.

Samtliga av de omkomna var män och majoriteten av dem var 60 år eller äldre. Minst sex av av personerna saknade flytväst vid olyckan och i minst tre av dödsfallen tros hårt väder ha varit en bidragande faktor.