Fler abonnenter för Storytel – dock lägre än mål

Antalet betalande abonnenter för tredje kvartalet var dock något lägre än den prognos om 725.000 betalande abonnenter som tidigare lämnats. Samtidigt överträffade streamingintäkterna för tredje kvartalet prognosen då utfallet blev cirka 280 miljoner kronor, och prognosen var 275,5 miljoner kronor. Årlig tillväxt i streamingintäkter uppgick till 42,3 procent, driven av en högre ARPU (genomsnittintäkt per abonnent) och valutakurseffekter.

Genomsnittligt antal abonnenter under tredje kvartalet 2018 i Sverige uppgick till 336.200 abonnenter, motsvarande 2.800 abonnenter under prognos. I Sverige överträffades intäktsprognosen med 1 miljon kronor och streamingintäkterna uppgick till cirka 136 miljoner kronor under tredje kvartalet 2018. Storytel Sverige omsätter nu över en halv miljard kronor, rullande tolv månader, skriver Storytel.

Genomsnittligt antal abonnenter i utlandet under tredje kvartalet 2018 uppgick till 384.700 abonnenter, något lägre än den prognos som tidigare kommunicerats, men en ökning med cirka 78.200 betalande abonnenter jämfört med andra kvartalet 2018. I utlandet uppgick streamingintäkterna till cirka 144 miljoner kronor under tredje kvartalet 2018, 3,5 miljoner kronor högre än prognos, tack vare valutakurseffekter samt en högre ARPU drivet av en stark sommar i högt prissatta länder.

"Det är tydligt att vår internationella expansion är framgångsrik och blir en viktigare del av vår tillväxtresa. Ett av våra mål för i år var att öka våra internationella intäkter till 50 procent. Vi nådde målet redan under tredje kvartalet och utlandet står nu för drygt 51 procent av totala streamingintäkter, jämfört med 43 procent för ett år sedan", kommenterar vd Jonas Tellander.