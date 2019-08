Fjällvandring på fyra hjul är en upplevelse

Att enkelt ta sig ut på kalfjället, utan att behöva vandra de sega kilometrarna genom björkskog från en fjällstation, är det som blir avgörande för att vi testar husbil under semestern. Vi längtar till fjällens vyer och tystnad och att få introducera det för femåringen. För att det ska ge mersmak för framtida långvandringar väljer vi lightversionen - att fjällvandra på fyra hjul längs med Vildmarksvägen.

Den 50 mil långa vägen går i en cirkel genom norra Jämtland och södra Lappland, nära norska gränsen och genom orter som Vilhelmina, Dorotea och Strömsund - ett område och en natur som också förevigats i Kerstin Ekmans deckarklassiker ”Händelser vid vatten”. Vägen byggdes 1969 för transporter till och från Bolidens koppargruva på Stekenjokkplatån, som dock lades ned 1988. Det blev en av Sveriges högsta asfalterade vägar, med en högsta punkt på 876 meter över havet, och det är dessa 16 kilometer ovanför trädgränsen som gör Vildmarksvägen smått unik - det finns många parkeringsfickor att ställa husbilen på. Sedan är det bara att kliva rakt ut på kalfjället.

Att köpa husbil är en trend som varit på uppåtgående i många år nu. I början av 2000-talet nyregistrerades runt 1.000 husbilar per år i Sverige - idag är siffran över 6.000 per år. Friheten att kunna stå nästan var man vill med alla bekvämligheter till hands är husbilens usp - unique selling point - och numera tillverkas husbilar med all tänkbar lyx. Inbyggt wifi, ismaskin, storbildsskärm och i de största modellerna till och med plats för en liten personbil.

Vi har dock ingen lust att lägga upp nästan en miljon kronor på ett bräde, utan hyr efter lite research en husbil privat via Blocket. Men det gäller att vara ute i god tid - vi bokar i februari och då är många husbilar redan upptagna under de mest eftertraktade veckorna i juli. Sedan kan vi bara slappna av och se fram emot en veckas semester där boendet och transporten redan är fixad, och där vi egentligen inte behöver passa någon tid utom återlämningen till ägaren.

Det är något av ett spektakel i sig att bli med husbil för första gången - man ska bekanta sig med många praktiska saker som hur tankar töms, sängar fälls ihop, hur toaletten fungerar och hur man får bilen att stå plant för natten så att man inte sover i lutning. Förvisso har Folksam under sommaren kritiserat husbilar ur barnsäkerhetssynpunkt, men för barn är det ett uppskattat och äventyrligt sätt att semestra. Vår femåring njuter av de fiffiga lösningarna och att vi alla är tillsammans på ett litet utrymme i en hel vecka. Hon gör det till en vana att lära känna våra närmsta husbilsgrannar vart vi än kommer, så att hon både kan inspektera deras husbilar och bjuda in dem till vår. ”Jag sover i en säng som hissas ned från taket, vill du se?”

Ägaren till vår hyrda husbil uppmanar oss att ta det lugnt och vi förstår snabbt vad han menar. Själva körningen är problemfri - husbilar är byggda på samma platta som små lastbilar och är lättkörda, men tar upp större volym. Helt klart rullar de bäst runt 80 km/h.

Vi börjar bekvämt med att stå första natten hos bekanta i Sundsvall. Andra natten blir veckans enda på en fullskalig camping - i Vilhelmina - för att proviantera och ha möjlighet att tömma latrin och gråvatten, och fylla på färskvatten och diesel. Det är en typisk logistisk sak som är viktig att hålla koll på under en husbilssemester så att man kan gå på toa och diska som vanligt. Med rätt tankar tömda respektive fyllda rullar vi äntligen ut på Vildmarksvägen, där det hörs på namnet att det är långt mellan faciliteterna.

Kommunerna i Strömsund, Dorotea och Vilhelmina har tillsammans skapat konceptet Vildmarksvägen och det finns gott om turistinformation för den som ska ta sig runt dessa 50 slingriga mil. Lägg därtill ganska många mil till sevärdheter som är avstickare från själva vägen - vilket är ett inte oansenligt antal. Här finns blå sjöar med fint fiske, gott om vandringsleder varav en del går förbi övernattningsstugor, vattenfall, samevisten, grottor och - så klart - kalfjället. Enligt turistbyrån i Vilhelmina är 3-5 dagar lagom för att ta sig runt Vildmarksvägen. Med tanke på hur mycket här finns att se, som dessutom ligger lite avsides, är 5-7 dagar mer lämpligt i vårt tycke.

Delar av vägen går genom flack skog, men lika ofta går den kant i kant med en spegelblank sjö, tvärs över en fors eller så högt att hela vindrutan är ett vykort över snötäckta fjäll.

Den samiska kyrkstaden Fatmomakke är en avstickare men också en av veckans höjdpunkter. En sällsam stillhet råder över det välbevarade området som nås en kort promenad från den enkla ställplatsen precis intill en porlande fors. Här finns kåtor, kyrka och bostadshus med en vidunderlig utsikt över Kultsjön och Marsfjället. Och mygg. Inte en invasion, men trots myggnät och stängda dörrar nattetid vaknar vi ändå till surr och nya myggbett varje morgon. En googling senare förstår vi att rutinerade husbilsresenärer klistrar myggnät även framför luftventilerna.