First Republic ställer in utdelningen på preferensaktierna

First Republic Banks aktie har rasat nästan 90 procent sedan början av mars i spåren av att de amerikanska bankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank kraschade. Banken har sedan tidigare ställt in utdelningen på sina stamaktier och enligt Wall Street Journal ställer banken nu alltså även in utdelningen på sina preferensaktier. Under 2022 betalade banken ut totalt 158 miljoner dollar i utdelning till preferensaktieägarna.

Enligt Wall Street Journal är utdelningen på preferensaktierna ”icke kumulativ” vilket innebär att preferensaktieägarna alltså inte har rätt till den inställda utdelningen vid ett senare tillfälle.

Alecta var tidigare storägare även i First Republic Bank, men dumpade i mitten av mars samtliga sina aktier till en förlust om 7,5 miljarder kronor, vilket Di tidigare rapporterat om.