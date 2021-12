First North-bolaget Fuud har tecknat flera försäljningsavtal

Det First North-listade livsmedelsbolaget Fuud, med inriktning mot så kallad functional food, har tecknat flera försäljningsavtal under fjärde kvartalet och har samtidigt arbetat med lansering av ett nytt varumärke inom funktionsdrycker under varumärket Legendz, framgår av ett pressmeddelande.

Varumärket Homie's funktionsdrycker Wake Up Synbiotic har blivit centralt listade hos Reitangruppen, som driver Sveriges cirka 390 Pressbyrån- och 7-Elevenbutiker. Dryckerna kommer med start i januari 2022 säljas i samtliga butiker.

Varumärket Nathalie's snacksprodukter listas hos Pressbyrån och 7-Eleven från och med i början av 2022 och kommer därmed via tilläggsbeställningar kunna köpas in av ovan nämnda butiker.

Homies produkter inom kost och hälsa, Good to Go, Level Up, Sharp Up, Dailys och Wake Up Synbiotic, kommer från och med februari 2022 säljas i hälsokedjan Life's alla butiker i Sverige samt e-handel. Hälsokedjan Life har cirka 150 butiker i Sverige.

Dagligvarukedjan Lidl kommer börja sälja iQ Fuels drycker hos kedjans 220 butiker i Sverige i januari nästa år.

Distributören Oriola har listat samtliga Homies produkter inom kost och hälsa. Oriola levererar till apotekskedjorna Kronans apotek, Apoteksgruppen och Lloyds apotek som tillsammans har totalt 594 apotek i Sverige.

Den svenska butikskedjan Hemmakväll, med cirka 65 butiker, kommer under första kvartalet 2022 börja sälja drycker från varumärket Legendz.

Icas centrallistning för Beijing8 breddas från och med i början av 2022 med såser.

Den svenska butikskedjan Direkten kommer under första kvartalet nästa år att börja sälja drycker från varumärkena Legendz och Homie, samt Nathalie's snacks och Bezzt of Natures godispåsar. Direkten har cirka 170 butiker i Sverige.

Juicevarumärket Barfly, som riktar sig mot barer, restauranger och nattklubbar, har under hösten initierat samarbete med flera kunder inom hotellnäringen, däribland Bank Hotell, Nobisgruppen och större aktörer inom restaurangvärlden som Urban Deli och Space.

Flera av Fuuds varumärken kommer under kvartal 1 2022 börja säljas hos grossister i Sverige. Bland annat kommer Privab, Varsego, ERT Godis och Out of Home under början av 2022 distribuera Fuuds varumärken Homie, Nathalie's, Legendz, Bezzt of Nature och iQ Fuel.