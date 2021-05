Fiolbyggaren som tar 100.000 per instrument: ”Inte mycket pengar”

År 1985 var startskottet på Joakim Amundins karriär som fiolbyggare. Han fick nys om en lärlingsplats i Hamburg och valde då att flytta dit för att påbörja utbildningen som fiolbyggare. Den teoretiska delen av utbildningen var förlagd till fiolbyggarskolan i Mittenwald, uppe i Bayerska alperna.

Att ta steget att flytta till Tyskland var inte svårt då hans mamma kommer därifrån. Då båda föräldrarna arbetade som konstnärer väcktes tidigt intresset för hantverk. Från tidig ålder spelade han även fiol vilket även det bidrog till valet att utbilda sig till fiolbyggare. Efter fyra år, efter godkänt gesällprov, var han färdig med utbildningen och kunde därför ta jobb hos en erfaren fiolbyggare.

1992 valde Joakim Amundin att göra mästarprovet och därefter starta upp en verkstad med en kollega.

”Vi började från grunden att bygga upp firman. Då fanns inget internet och inga sociala medier där man kunde sprida sin verksamhet. Man fick ringa upp orkestrarna och musikskolor och säga att man fanns. Sedan var det bara att jobba och då spreds ryktet.”

Foto: Alexandra Bengtsson

I 12 år drev Joakim Amundin verkstaden i Tyskland med kollegan, men efter nästan 20 år började han längta hem. Efter flytten till Stockholm 2003 startade han det företag han driver idag. Till en början hade han verkstaden i villan i Bromma, men för tre år sedan flyttade han den till en lokal i Vasastan, dit det är lättare för kunder att hitta.

Hans arbete är till största del reparationer av fioler och cello, men Joakim Amundin bygger även nytt när han har tid. Dessutom hyr han ut instrument och säljer tillbehör. Nyligen har han öppnat en internetshop där han lägger ut fioler som han har byggt, återsäljer fioler och säljer tillbehör. Han ser det som ett skyltfönster utåt, som inte genererar så mycket pengar, men som är ett sätt att visa upp de produkter han säljer.

Att bygga fioler från grunden är en tidskrävande uppgift då både stor yrkesskicklighet och tålamod krävs. Det kan ta allt från 100–150 timmar i effektiv arbetstid att färdigställa en fiol. Priset på nybyggda fioler varierar. Joakims egna instrument kostar 95 000–130 000 inklusive moms.

”Men det är ändå inte mycket pengar med tanke på den tid man lägger ner. Men sedan finns det säkert kollegor som kan lägga på lite i priset om de har specialiserat sig på nybygge.”

Det är inte så många som arbetar som fiolbyggare idag. I Stockholm finns det runt 10 personer som jobbar som fiolbyggare. Joakims kunder kommer främst från privatpersoner, orkestermusiker, musikskolor och frilansmusiker. Han berättar att jobben ofta går i vågor och att han ibland har väldigt mycket nya reparationer på sitt bord och att det ibland är mindre jobb.

”Det är svårt att säga att jobben räcker. Det skulle kunna vara lite mer hela tiden, men alla är ju sin egen lyckas smed. Det gäller ju att ligga i hela tiden. Man måste jobba för att få det att gå runt.”

Under 2020 drabbades många egenföretagare hårt av pandemin. Trots en oro och ovisshet så rullade det in jobb för Joakim och det var inte alls så lugnt som han hade befarat under pandemins början. De allra flesta jobb som dök upp under den första tiden var reparationsjobb som privatpersoner lämnade in.

Foto: Alexandra Bengtsson

”Jag tror att det beror på att alla satt hemma i sina hemmakontor och blev frustrerade. Det kändes som att det då ledde till att privatpersoner började plockade fram sina gamla instrument.”

Efter att ha jobbat i 32 år som fiolbyggare tycker han fortfarande att det är en mäktig känsla att höra ett instrument han själv har byggt spelas på. Joakim Amundin har dock aldrig ångrat sitt yrkesval utan trivs bra med det.

”Det bästa är ju hantverket i sig. Kombinationer av musik, trä, mötet med kunder, kulturen och att jobba som egenföretagare är det bästa med det här yrket.”