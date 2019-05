Fintechinvesteringar faller brant – ”sker en självsanering”

Den europeiska fintechsektorn fortsatte att ånga på under 2018 och affärerna slog rekord med ett transaktionsvärde på 34,2 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 325 miljarder kronor. Det var under fjolårets tre första månader som affärerna sköt i höjden, men under följande kvartal trappades aktiviteten kraftigt ner och under årets sista månader låg affärernas värde på 1,3 miljarder dollar. Det visar en rapport från revisions- och rådgivningsföretag KPMG.

Frågan är om detta är en indikation på att fintech-investeringarna har nått sin topp.

”Jag tycker att man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att investeringarna mattas av. Självklart är fintechsektorn inte konjunkturokänslig och det fanns en osäkerhet på marknaden under slutet av fjolåret som kan ha bromsat vissa investeringar. Men samtidigt finns drivkrafterna bakom satsningarna kvar och jag ser stora investeringsmöjligheter även framöver”, säger Mårten Asplund som är ansvarig för den finansiella sektorn på KPMG.

Sätter man den skandinaviska scenen under luppen ser man att hela fyra av Europas tio största fintechaffärer i fjol gjordes i Norden, enligt KPMG:s rapport. Där ibland betaljätten Paypals köp av svenska Izettle.

”Det är intressant att flera av de största transaktionerna ägde rum i Norden. Det beror i grunden på att den nordiska marknaden fortfarande är tillgänglig för att testa nya lösningar på, samtidigt som teknikutvecklingen ligger långt framme i regionen”, säger Mårten Asplund.

När Lena Apler, grundare och styrelseordförande för Nischbanken Collector, beskriver investeringsviljan i fintechsektorn säger hon dock att den har blivit mer ”selektiv”.

”Under 2017 och början av 2018 var fintech enormt hett och det var många som lockades att starta bolag och att investera. Men nu märker jag av en avmattning, även i Sverige. Det som sker är en självsanering på marknaden där investeringsviljan blir mer sansad och balanserad. Det är en sund och naturlig utveckling”, säger Lena Apler.

Hänger det samman med att marknaden börjar mogna?

”Ja, det skulle jag säga. I början ska alla flugor till sockerbiten men i takt med att marknaden mognar blir investerarna mer kritiska i sin utvärdering och vill se en tydlig affärsnytta för att gå in med kapital. Produkter och tjänster måste fylla ett tydligt behov och någon måste vara beredd att betala”, säger hon.