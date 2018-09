Finska zombie-problem lösta

Enligt Next Games påverkades spelupplevelsen negativt och bolaget drog ner på sina marknadsföringsaktiviteter medan problemen åtgärdades, ett arbete som nu sägs vara klart.

Next Games bedömning när det gäller The Walking Dead: Our Worlds "starka intjäningspotential" är oförändrad och bolaget avser öka sin marknadsföring och sina användarförvärv (user acquisition) inför premiären av den nionde säsongen av tv-serien The Walking Dead i början av oktober.

The Walking Dead: Our World, som lanserades den 12 juli, använder sig av samma koncept som exempelvis Pokémon Go, vilket innebär att spelarna i den verkliga världen letar efter saker via AR, förstärkt verklighet. I stället för att jaga Pokémons är siktet, som titeln antyder, inställt på zombies.