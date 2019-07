Finnairs resultat något lägre än väntat

Bolaget upprepar dock att intäkterna under 2019 ska växa i en något långsammare takt än kapaciteten.

Finnair påpekar samtidigt att det har noterat ökad osäkerhet i efterfrågan på flyglast, vilket även kommunicerades under det första kvartalet. Finnair spår att det jämförbara operativa resultatet ska vara 4,5-6,0 procent av intäkterna under 2019, under antaganden om inga större förändringar i bränslepriser och räntor.