Finnair utökar med fler avgångar och ny linje

Flygbolaget presenterar även en ny linje till Hannover samtidigt som de utökar kapaciteten till flera andra europeiska resmål under sommaren 2019.

Flygbolaget utökar rutten mellan Helsingfors och Dubai med en frekvens per vecka vilket veckovis kommer innebära sju avgångar. Under nästa sommar öppnar flygbolaget även en ny rutt till den tyska staden Hannover, och under sommaren 2019 kommer Finnair också öka kapaciteten till flera andra europeiska destinationer.