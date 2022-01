Finländskt drömfynd ska frälsa Northvolt

KAUSTBY. Under torven gömde sig en litiumfyndighet. I finländska Kaustby hoppas Keliber öppna Europas första litiumgruva. Men den största och närmaste batterifabriken - Northvolt - tänker starta egen fabrik i Portugal.

De noggrant numrerade borrproven är gråaktiga och matta. Men Kelibers vd Hannu Hautala sprutar vatten på staven och då framträder litiumådrorna tydligt.

De stora torvfälten i Österbotten har använts som energikälla i Finland sedan 1970-talet. Nu pågår en dubbel klimatomställning som innebär att koldioxidkällan torv fasas ut och i stället ska litiumet i berget under den bli nyckelkomponent i batteritillverkningen för elfordon.

”Litiumet finns från marknivå och minst till 250 meters djup. Det är så djupt vi har borrat än så länge, och det räcker för industriell produktion i mer än 15 år”, säger Hannu Hautalad, vd för Keliber.

Enligt den senaste beräkningen uppgår Kelibers tillgångar på litiummalm till 12,3 miljoner ton, men enligt vd kan det finnas hundratals miljoner ton i området. Det som ska starta som ett dagbrott kan mycket väl bli en underjordisk gruva om ett decennium.

Litium är en sällsynt mineral som framför allt bryts i Australien och raffineras i Kina. Den har tidigare framför allt använts inom glas- och keramikindustrierna samt läkemedelsindustrin. Men på grund av sin låga vikt har efterfrågan inom elbilsindustrin gått om övriga branscher sedan 2010-talet. Världsefterfrågan på litiumkarbonat eller motsvarande var 270.000 ton för två år sedan, men beräknas tiofaldigas till 2,8 miljoner ton år 2040. Keliber planerar att förse europeiska batteritillverkare med den eftertraktade råvaran.

”Det litium som bryts i Australien transporteras till Kina och därefter till Europa, totalt 3.000 mil. Från Chile är det 1.350 mil. Men från Kaustby är det 20 mil till andra sidan Östersjön.”

Det finns två typer av litiumprodukter som används vid batteritillverkning - litiumkarbonat och den nyare litiumhydroxid. Den senare väntas gå om litiumkarbonat i efterfrågan inom några år.

”Av de två är litiumhydroxid lättare och har bättre lagringskapacitet för el”, säger Hannu Hautala.

Priserna på litiumhydroxid har stigit kraftigt under 2021, och var i december uppe på 31.500 dollar per ton, att jämföra med i snitt 9.000 dollar föregående år. Med en produktionskostnad på 4.000-5.000 dollar per ton blir Keliber en av världens mest kostnadseffektiva tillverkare.

”Malmen är lättillgänglig, det är bara att ta bort torven så ligger den där. Och vi har korta transportsträckor. En koncentrationsanläggning byggs på plats, och därefter är det drygt 5 mil till hamnen i Karleby där vi bygger kemifabriken”, säger Hannu Hautala.

Keliber, vars största ägare är sydafrikanska Sibanye Stillwater, statliga Finnish Minerals Group och norska Nordic Mining, går nu in i förhandlingar med internationella banker för att ta in de 350 miljoner euro som behövs för att bygga anläggningarna. 2025 räknar företaget med att vara uppe i maxproduktion på 15.000 ton litiumhydroxid årligen.

Att Keliber ser Northvolt i Skellefteå som en potentiell kund gör Hannu Hautala ingen hemlighet av. I december meddelade den svenska batterijätten att man satsar på en egen anläggning i Portugal, genom ett joint venture med det portugisiska energiföretaget Galp. Projektet kallas Aurora och ska vara i full produktion 2026, och då producera 35.000 ton litiumhydroxid årligen, tillräckligt för batterier till cirka 700.000 elbilar.

”Det ena utesluter ju inte det andra. Även om vi aldrig kommenterar enskilda projekt så är det klart att vi kommer att jobba med fler utöver de vi har. Vi är absolut öppna för diskussion och vi förespråkar ju att bygga en regional försörjningskedja, både av litium och andra metaller”, säger Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt.

”Det finns plats för flera producenter. Keliber inleder förhandlingar med potentiella kunder i januari 2022, och Northvolt är en av flera”, säger Hannu Hautala.