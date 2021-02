Fineparts förlust ökar

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Resultatet per aktie uppgick för kvartalet till -0:12 kronor (-0:07). Intäkterna var 3,7 miljoner kronor (4,2). Intäktsminskningen berodde enligt bolaget på att den maskin som levererades under kvartalet var lägre utrustad än den som levererades under fjärde kvartalet föregående år.

Under fjärde kvartalet erhöll Finepart order på sidointäkter om cirka 0,6 miljoner kronor, som huvudsakligen levererats under perioden.

Bolaget förväntar sig för 2021 en 50/50-fördelning mellan direktförsäljning och agentförsäljning.

Fineparts vd Lars Darvall anser att kunderna börjat anpassa sig till pandemin, vilket kan förändra förutsättningarna för försäljningen.

”Trots att vi tidigt ställde om vår säljtaktik och anpassade oss till begränsningar i resandet krävs ofta det personliga mötet för att leda ett prospekt till avslut. Det finns dock signaler på att det inte längre har samma betydelse som för några månader sedan, då kunderna börjar anpassa sig till den nya situationen”, skriver han i bokslutskommunikén.