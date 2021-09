FHM: ”Viktigt att gravida vaccinerar sig”

Innehåll från Hewlett-Packard Enterprises Annons

En viktig insikt under det senaste året var att den klassiska modellen, där all producerad data flyttas in till datacenter för att analyseras i molnet, inte längre var optimal.

– Över 70 procent av alla data produceras i edgeenheter, såsom smartphones, sensorer i bilar eller tillverkande maskiner. Att analysera den centralt kräver mer resurser och att man flyttar datan fram och tillbaka, vilket är förhållandevis ineffektivt. Datan behöver i stället analyseras nära eller på plats där den genereras för att skapa nytta, varpå enbart slutsatser och resultat skickas vidare för att korreleras centralt, säger Lars-Eric Jansten, Country Manager Services & Consumption hos Hewlett Packard Enterprise.

Binder 40 procent mindre kapital

Att förvalta egna serverhallar drar exempelvis stora mängder ström och resurser, samtidigt som kapaciteten sällan utnyttjas fullt ut. Resultatet blir arbetskrävande och oflexibla upplägg med en dyr prislapp. Att istället upphandla IT-infrastruktur som tjänst ger en mängd fördelar.

– Med HPE:s hållbara edge-till-moln-plattform GreenLake binder snittkunden cirka 40 procent mindre kapital och ökar därtill produktiviteten för IT-drift av hårdvara med upp till 40 procent, så att mer tid kan läggas på verksamhetsnära utveckling av IT.

Greenlake innebär därtill långt mer dynamiska villkor; installationstiderna kapas med uppemot 75 procent och modellen erbjuder en unik skalbarhet, där kapaciteten skalas upp eller ner med en enkel knapptryckning och man betalar för det som används. GreenLake kan även innefatta lösningar från leverantörer som exempelvis Nutanix, VMware, SAP, Microsoft med flera.

Följer en rigorös miljöstandard

En central nytta med GreenLake är de avsevärda miljöfördelar som kunderna får. HPE följer en rigorös miljöstandard genom hela kedjan från utveckling och tillverkning till slutanvändning. Målet är att erbjuda 30 gånger effektivare computinglösningar till 2025 och att vara koldioxidneutrala senast 2050.

– Detta ska vi på HPE uppnå genom effektivare tillverkning, bättre och mer långlivade produkter och energieffektivisering, men också genom omfattande återvinning och genom att säkerställa att våra tjänster bidrar till att IT konsumeras på ett effektivt sätt. Med GreenLake betalar företagen bara för det de faktiskt nyttjar och har behov av, vilket kan ge en nyttjandegrad på upp till 90 procent. På så vis blir GreenLake en katalysator för ett hållbarare näringsliv.

Addera tjänster efter behov

HPE har således snabbt etablerat sig som en tongivande aktör vad gäller hållbara lösningar. Ska IT-branschen gå mot hållbarare villkor i stort krävs emellertid att fler företag tar ansvar för att infrastrukturen håller måttet från produktion till skrotning.

– Kraven från kunderna på att arbeta med miljön i blickfånget blir allt starkare och branschen har ett ansvar att anpassa sig och leda den utvecklingen framåt. Med tanke på att världen blir allt mer hybrid, med konsumenter som konsumerar IT både från lokala ISP:er, egna datacenter och publika moln, måste kunderna kunna känna sig säkra på att deras IT är lika hållbar och flexibel oavsett källa. Alla dessa utmaningar löser vi med GreenLake, avslutar Lars-Eric.

Läs mer om HPE GreenLake