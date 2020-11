Efter att i trettio års tid försökt få Martin Scorsese att komma till Stockholm filmfestival tackade han till slut ja till att medverka. Just i år av alla år. Som det blivit nu kommer deltagandet ske via videolänk, precis som för en del av publiken.

”Vi har fått göra en del anpassningar. Eftersom bara femtio personer får komma in på våra fysiska visningar har vi skapat en ”on demand”-tjänst där det går att titta på en del av filmutbudet hemifrån”, säger festivalchefen Git Scheynius.

På grund av de rådande omständigheterna har festivalen tvingats tänka nytt. Det är inte bara Martin Scorsese bland filmskaparna som inte närvarar, ingen kommer göra det. Istället kommer regissörer och skådespelare inblandade i de 75 filmer som ingår i programmet att synas genom inspelade hälsningar och digitala samtal.

”Det har varit en lång väg hit. Vi fick ställa in Stockholm filmfestival junior i april, sommarbio i augusti samt ett stort drive-in-projekt som vi hade planerat. Hela året har bara varit att ställa in. Men nu jäklar.”

Git Scheynius har jobbat på med Stockholm filmfestival sedan den drog igång 1990, de första fyra åren som producent och därefter som festivalchef. Det här året har varit bland de tuffare, men det också just därför det är extra viktigt att det blir av, menar hon.

”Stockholms filmfestival är ingen lysande affärsidé. Det handlar om andra värden, de humana och konstnärliga. I år är en jättesmäll för oss ekonomiskt, men å andra sidan är det just nu vi behöver kultur och film. Det blir ett andningshål i mörkret.”

Att filmfestivalen blir av är inte minst uppskattat av filmskaparna.

”Det betyder allt för regissörerna. Vi har haft regissörer och producenter som ringt och gråtit av glädje för att deras film kommit med. Det kan ta fem till tio år att producera en film, och kommer man inte ut med den är karriären över.”

Efter att ha dragit ner rejält på personalen, som i vanliga fall består av 58 personer, har de kvarvarande 14 anställda slitit natt och dag för att få till årets upplaga. På grund av de begränsade möjligheterna till biljettförsäljning passade de på att dra igång med en smygpremiär redan i helgen, och där fick de höra att arbetet inte varit förgäves.

”Vi har fått en otroligt fin respons. Vi som jobbade i helgen blev väldigt rörda över hur folk verkligen högg tag i oss och berättade att det var bra och viktigt det vi gjorde.”

Vad gäller publiken är de stora grupperna folk mellan 20 och 45 år samt 60-plussarna. För den senare gruppen har festivalen en del egna visningar, men på grund av det rådande läget förväntar sig Git Scheynius att de kommer ha mest användning av ”on demand”-tjänsten.

På tjänsten kommer de kunna se en av filmerna kopplade till festivalens ”spotlight”, dess starka tema, som är ”Out of order” där fokuset ligger på pandemin och dess följdeffekter. Filmen är ”76 days” av Hao Wu och Weixi Chen, en dokumentär som skildrar coronautbrottet i staden Wuhan. Den andra filmen i temat är ”The best is yet to come”, en film om händelser som utspelade sig efter sars-epidemin.

Fokuslandet kommer vara Italien där en vuxentappning av en barnboksklassiker sticker ut.

”Italien har just i år otroligt mycket bra film. Matteo Garrone, som gjort ”Gomorra” tidigare, har gjort en nytolkning av Pinocchio som är väldigt spektakulär. Sedan har vi relationsdramat ”The Ties” och självklart också lite matinslag i form av dokumentären ”The Truffle Hunters”.”

Pristagare på årets gala kommer bland annat att vara den tidigare nämnda Martin Scorsese, Isabella Rossellini och Viggo Mortensen. Den sistnämnda kommer Git Scheynius att samtala med via länk den 14:e november, på sin 60-årsdag.

”Jag hade inte kunnat önska mig en bättre födelsedagspresent”, säger hon.