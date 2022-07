Federal domstol dömer Trumps tidigare rådgivare för kongresstrots

På fredagsmorgonen presenterade koncernen Stockmann, som äger klädjätten Lindex, sin rapport för årets andra kvartal. Lindex ökade intäkterna till 1.966 miljoner kronor, en ökning med 327 Mkr. Rörelseresultatet summerades till 390 Mkr, 82 miljoner bättre än motsvarande kvartal 2021.

Den anrika kedjan med rötter i 50-talets Alingsås har därmed nått rekordnivåer under det andra kvartalet – efter ett första kvartal som också var starkt – berättar vd:n Susanne Ehnbåge.

”Det här är ett styrkebesked. Vi har tagit marknadsandelar”, säger hon.

Siffrorna innebär att tillväxten ökade med 18 procent i lokala valutor. Försäljningen i fysisk butik ökade med 23 procent, samtidigt som den digitala kommersen stagnerade. Ett liknande mönster kunde noteras när H&M i slutet av juni rapporterade kraftigt ökad försäljning, bättre resultat och en övergång till handel i fysiska butiker.

Är rapporten ett styrkebesked för Lindex eller snarare ett mått på hur delar av branschen har gynnats av återgången till fysiska butiker?

”Både vi och H&M har gynnats av att försäljningen står på flera ben. Vi kunde växla upp e-handeln under pandemin och den fysiska försäljningen när restriktionerna försvann”, säger Susanne Ehnbåge.

Lindex vd framhåller dock att den totala försäljningen ligger nästan 22 procent över 2019 års nivå, det vill säga innan pandemin bröt ut.

”Vi har knappt några butiker som inte är lönsamma. Det rör sig om sex butiker i en portfölj som består av över 400 butiker.”

Under hela kvartalet gick den digitala försäljningen ned med omkring 3 procent, även om den i juni översteg 2021 års nivåer. Pandemin har dock medfört effekter som gör det vanskligt att jämföra kvartalen, framhåller Susanne Ehnbåge – som överlag är mäkta nöjd med utvecklingen.

”Den digitala försäljningen står för omkring 16 procent av försäljningen nu. När jag började 2018 låg den på 2 till 3 procent”, säger hon.

Hushållens köpkraft minskar kraftigt till följd av stigande inflation, höjda räntor och skenande energi- och drivmedelspriser. Den makroekonomiska utvecklingen kan därmed få stora konsekvenser för konsumentinriktade bolag. Susanne Ehnbåge tror dock att Lindex är väl positionerat för sämre tider:

”Det är jättesvårt att bedöma läget framåt, men om man tittar på vårt erbjudande tror jag att vi står stadigt.”

Vd:n pekar på den höga andelen underkläder och barnkläder, som hon menar är prioriterade av konsumenterna och dessutom mindre modekänsliga.

”Modekläder är något man unnar sig ibland, samtidigt som underkläder och barnkläder alltid behövs. Parallellt med det har vi ett erbjudande som är väldigt prisvärt. Vi ligger inte inom den högre prisklassen”, konstaterar Susanne Ehnbåge.

Ett annat orosmoln är de fortsatta störningarna i de globala leveranskedjorna, som primärt har uppkommit till följd av kriget i Ukraina.

”Vi valde ganska tidigt att lägga in buffertveckor, då vi hellre får in varorna för tidigt än för sent. Det har tjänat oss väl.”

Situationen har blivit bättre och inför höstsäsongen förväntar man sig inte att leveransproblemen ska innebära några allvarligare störningar i verksamheten.

”Dessvärre känner vi dock fortfarande av problemen. Vi ser vissa eftersläpningar, vilket kräver andra prioriteringar och att vi måste köpa in varor tidigare”, säger vd:n.

Bruttomarginalens försiktiga tillbakagång från 67,1 till 65,4 procent förklarar vd:n med valutaeffekter, då bolaget till stor del handlar i amerikanska dollar. Valutans stora svängningar har därmed påverkat inköpspriserna.

”Vi har försökt parera det, men dollarn har rört på sig så mycket att det ändå påverkar”, säger Susanne Ehnbåge.

Trots orosmolnen ser vd:n på framtiden med tillförsikt. Under årets första halvår har man strävat efter att skapa tydligare kollektioner för att få kunderna att känna igen Lindex-plaggen på stan, vilket ska öka värdet på produkterna. Samtidigt har bolaget rekryterat många nya kunder, enligt vd:n.

”Det gör att vi står starka inför framtiden”, säger hon.