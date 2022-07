Fed-chefen håller pressträff efter räntebeskedet – Di TV sänder

Fed-chefen Jerome Powell under pressträffen.

Onsdagens räntehöjning var den den tredje i rad där Federal Reserve valde att höja räntan mer än normalt. För andra gången på lika många månader höjde centralbanken räntan med 0,75 procentenheter.

En extra stor höjning skulle kunna vara aktuell även vid nästa möte enligt Fed-chefen Jerome Powell. Men under en presskonferens betonar han att centralbanken nu kommer att fokusera mer på hur den ekonomiska statistiken utvecklar sig och inte ge lika stark guidning inför kommanden möten som kommittén gjort under början av sommaren.

”Ytterligare en ovanligt stor ökning skulle kunna vara lämplig men det är inte ett beslut vi fattar just nu, vi kommer att fatta det baserat på data vi ser”, säger Jerome Powell.

Nästa räntebesked kommer i september. Tills dess hinner flera månaders inflations- och arbetsmarknadsstatistik publiceras.

I onsdagens utskick noterade Fed att en del indikatorer visat att den amerikanska ekonomin bromsar in. Jerome Powell noterar bland annat tillväxten i hushållskonsumtionen minskat samt att aktiviteten i byggsektorn trappats ned i takt med att räntorna stigit. Under det andra kvartalet ser centralbanken också tecken på att företagsinvesteringarna bromsat in.

Han tror dock inte att USA:s ekonomi befinner sig i en recession och hänvisar bland annat till den fortsatt starka arbetsmarknaden.

”Vi tror att efterfrågan håller på att dämpas. Hur mycket dämpas den? Det vet vi inte”, säger Fed-chefen.

Oavsett hur aggressivt Fed väljer att fortsätta under hösten flaggar Jerome Powell för att de räntehöjningar som redan genomförts troligtvis kommer att fortsätta att leda till åtstramning framöver eftersom de inte nått full effekt ännu.

”De här räntehöjningarna har varit stora och kommit snabbt. Det är sannolikt att deras fulla effekt inte känts av i ekonomin”, säger Jerome Powell.

Wall Street stiger tydligt under presskonferensen. En halvtimme in i utfrågningen av Fed-chefen är storbolagsindexet S&P 500 upp 2,3 procent och Nasdaqs kompositindex, där den räntekänsliga techsektorn väger tungt, har avancerat 3,7 procent.

Tioårsräntan har samtidigt fallit tillbaka ytterligare och handlas runt 2,741 procent vilket motsvarar en nedgång med 6,5 punkter för dagen.

Texten uppdateras.