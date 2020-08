Fed-chef vill se ny lockdown i USA: ”Så omfattande och strikt som möjligt”

I en krönika I New York Times skriver Neel Kashkari, chef för Fed i Minneapolis, tillsammans med Michael Osterholm, chef för Center for Infectious Disease Research and Policy vid universitet i Minnesota, att den tidigare nedstängningen av landet i mars inte var tillräcklig.

Det har i sin tur har lett till att USA släpar efter många andra nationer när det kommer till kontroll över virusspridningen, menar de två skribenterna.

”För att vara effektiv måste nedstängningen vara så omfattande och strikt som möjligt”, skriver de.

Nu vill de båda se en ny, striktare nedstängning på sex veckor för alla ekonomiska verksamheter förutom de absolut livsnödvändiga.

”Om vi ​​inte är villiga att göra detta kommer troligtvis miljoner fler virusfall och många fler dödsfall vara ett faktum innan ett vaccin är tillgängligt. Dessutom kommer den ekonomiska återhämtningen att vara mycket långsammare, med många fler affärsmisslyckanden och hög arbetslöshet de närmsta två åren.”

Den tidigare nedstängningen ledde till att 20 miljoner arbeten gick förlorade, varav endast hälften har återhämtats under omstarten, enligt CNBC.

Trots detta menar Neel Kashkari och Michael Osterholm på att en ytterligare nedstängning skulle bana väg för en starkare återhämtning.

”Om vi ​​gör detta på ett aggressivt sätt kommer den testning- och spårningskapacitet som vi har byggt upp att stödja återöppningen av ekonomin”, skriver de och pekar på saker som att låta barn komma tillbaka till skolorna och att medborgare får rösta på plats i november.

”Allt detta kommer att leda till en starkare, snabbare ekonomisk återhämtning och ge en förflyttning av människor från arbetslöshet till arbete.”

De menar på att räddandet av såväl liv som ekonomin går hand i hand.

”Båda kräver att vi får kontroll över viruset. Historien kommer att döma oss hårt om vi missar denna möjlighet att rädda liv och ekonomi. ”