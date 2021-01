Fattig akademi firar 250 år – Abba-legendaren en av medlemmarna

Kungliga Musikaliska Akademien instiftades av kung Gustav III den 8 september 1771. Av dess lokaler i det så kallade utrikesministerhotellet från 1600-talet på Blasieholmstorg kan man lätt få intrycket att det är här som akademin alltid hållit till. Akademin är granne med Svenska Handelsbanken, vilket också kan leda tankarna fel.

”Vi är nog den fattigaste akademin, eller en av de fattigaste i alla fall, av de tio kungliga. Vi har fantastiska lokaler, det ser ut som vi har bott här i 250 år, men vi hyr det här av staten sedan början av 1970-talet”, säger ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist.

Vid samma tid som akademin flyttade in i de ståtliga lokalerna avskiljdes den högre musikutbildningen och Kungliga Musikhögskolan, KMH, blev 1971 statlig. Tio år senare skiljdes även musik- och teaterbiblioteket från akademin och ingår numera i statliga Musikverket. Det är alltså en verksamhetsmässigt stympad akademi som jubilerar.

”Vi har inget statligt uppdrag längre. Akademin är oftast remissinstans i musikfrågor och det är en chans att göra en insats”, säger Fredrik Wetterqvist och fortsätter:

”Kärnverksamheten är att förvalta alla fonder och stiftelser vars avkastning går till stipendier, forskning och utgivning av olika publikationer. Vi delar ut mellan sex och sju miljoner kronor i stipendier varje år till cirka 400 personer.”

Hur stort kapital som finns i de 115 stiftelser som Kungliga Musikaliska Akademien förvaltar vill inte Fredrik Wetterqvist uppge, han säger bara:

”Vi är inte i närheten av Svenska Akademien.”

”Men vi delar ut mer pengar än vad stiftelserna avkastar. Det finns filantroper och vi brukar få en donation av dignitet varje år. Det kan vara någon musikintresserad som inte vill bilda en stiftelse, men som önskar donera pengar till minne av någon person och som vänder sig till oss för att få hjälp.”

Tvåhundrafemtioårsfirandet inleddes redan vid årets början med utgivningen av en jubileumsbok: ”250 – Kungl. Musikaliska Akademien 1771-2021”. Och det finns fler publikationer att se fram emot under året.

”Vi digitaliserar vår bokproduktion och kommer ut med månadens bok, som är helt gratis och nedladdningsbar i pdf-format. Vi har också en serie på Spotify, veckans ledamot, som läggs ut varje fredag, så åtminstone 52 ledamöter kommer att hinnas med”, säger Fredrik Wetterqvist.

Antalet ledamöter, eller medlemmar, uppgår till 170 personer, varav 100 aktiva.

”Att bli ledamot i den här akademin är ett fint erkännande av en excellent, strålande karriär. Det finns inget åtagande, vi har inget arbetsgivaransvar gentemot ledamöterna. Det är ytterst frivilligt att engagera sig i akademin”, säger ständige sekreteraren.

”Vi har en 70-årsgräns. Om någon befintlig ledamot fyller 70 år kan vi välja in en ny som tar dennes plats, men den äldre får vara kvar livet ut. Just i år är det fem ledamöter som fyller 70 år och då kan vi välja in fem nya.”

Fredrik Wetterqvist uppskattar att mellan 30 och 40 procent av ledamöterna är kvinnor och säger:

”Akademin var väldigt snabb med att välja in kvinnor. Elisabeth Olin valdes in bara några år efter starten, 1782, och sedan kom en rad kvinnor efter henne. Sedan några år har vi en kvinnlig ordförande, Susanne Rydén.”

I 200 år var akademin reserverad för den klassiska västerländska konstmusiken. Det var först under 1970-talet som musiker verksamma inom andra genrer, som jazz och folkmusik, började väljas in.

”Akademin sätter inga gränser för vad för slags musik som får vara med och inte. I mitten av 1800-talet fanns det ett stort intresse för folkmusik inom akademin, men det var antagligen inte så att man tänkte att det kunde finnas företrädare för folkmusik som kunde väljas in”, säger Fredrik Wetterqvist.

”Det var många decennier av diskussioner innan man släppte in jazzen. Varför inte det skedde tidigare är verkligen något som musikforskningen borde undersöka.”

Populärmusiken är skralt representerad. Benny Andersson, mest känd från Abba, är en av få ledamöter som kan kallas popmusiker, även om han också spelar till exempel just folkmusik.

”Det finns yngre ledamöter som rör sig ganska fritt mellan genrerna. Vi har flera sådana bland ledamöterna, Svante Henryson är ett exempel. Han var under flera år basist i Yngwie Malmsteens metalband, men är skolad kontrabasist, cellist och tonsättare.”

Som exempel på hur jubileumsåret kommer att firas i övriga landet kan nämnas seminarier och föreläsningsserier som kommer att äga rum från Piteå i norr till Ystad i söder.

”I samband med Ystad Jazzfestival kommer vi att i seminarieform, interfolierat med klingande musik, att ställa frågan: ‘När blev den svenska jazzen svensk?’ Den frågan ställs mot bakgrund av att den svenska musiken varit så otroligt beroende av utlandet.”

Hur festligheterna kring själva födelsedagen i september kan påverkas av pandemin är för tidigt att säga, men vid det laget ska väl de som vill vara vaccinerade. Meningen är att jubileumskonserten i Stockholms Konserthus den 4 september följs av en festbankett i stadshuset och kanske blir det också något utomhus på Blasieholmstorg i samband med själva födelsedagen den 8 september.

”Handelsbanken fyller 150 år i år och vi delar ju det här torget med banken. Vi får försöka göra något ihop med dem.”

Kungliga Musikaliska Akademien Akademin hade tidigare sina lokaler i den fastighet på Nybrokajen 11 som kallas Musikaliska, vilket kan leda till viss begreppsförvirring. Akademins lokaler ligger på andra sidan av kvarteret med adress Blasieholmstorg 8 i det så kallade Utrikesministerhotellet. Fram till 1962 var det tjänstebostad och respresentationsvåning för Sveriges utrikesminister. Den siste som bodde där var Östen Undén.