Fastighetstoppen köper hockeyaktier av Hugo Stenbeck

Hugo Stenbeck, son och arvtagare till Jan Stenbeck, har gjort sig känd som hockeyälskare och gick 2011 in som ägare i hockeyklubben Malmö Redhawks. Och han uppges sedan ha lagt in 60-70 miljoner kronor i en storsatsning, och har trots ett långdraget bråk varit kvar som största ägare med över 50 procent, både själv och via en stiftelse.

Men nyligen avslöjade Kvällsposten att han säljer av en stor del av aktierna i hockeyklubben. Nu rapporteras att det är tre lokala profiler som har köpt en 20-procentig post av Hugo Stenbeck. Och enligt Kvällsposten handlar det bland annat om välkända namn från näringslivet.