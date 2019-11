Fastighetsmarknaden rusar: ”Betydligt fler köpare än säljare”

Transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden i Uppsala når i år sina högsta nivåer sedan 2011 då drygt 7.6 miljarder kronor investerades. Under andra halvan av november i år var volymerna uppe i 6.3 miljarder kronor, som motsvarar 4 procent av transaktionerna på fastighetsmarknaden i hela landet, enligt en uppskattning från Pangea Property Partners.

”Det är en hög siffra och året är inte slut än, utan vi har december kvar som brukar vara årets mest transaktionsintensiva månad. Det är inte bara Uppsala som dragit iväg utan det är hela den svenska kommersiella fastighetsmarknaden som är väldigt het just nu”, säger Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

Hittills under 2019 har 12 stora affärer gjorts i Uppsala och både i år samt under fjolåret har flera stora transaktioner satt avtryck på fastighetsmarknaden. Vasakronan och Svenska Handelsfastigheter är två av de bolag som vridit upp volymerna under 2019, enligt Pangea Property Partners.

Under 2018 var det bland annat affärerna av Bonnier Fastigheter som stod för stora delar av volymerna.