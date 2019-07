Fastighetsförädlaren på solkusten vänder till vinst

För det gångna halvåret redovisas inga värdeförändringar på fastigheter, mot 18,9 miljoner kronor under det första halvåret 2018. Bolaget anger att inga värdeförändringar har skett eftersom bolagets förvaltningsfastigheter "har omklassificerats till rörelsefastigheter" då bolaget tagit över driften som operatör av lägenhetshotell.

Nettoomsättningen ökade till 56,4 miljoner kronor under halvåret (3,2), där försäljning av färdigställda projekt om 49,2 miljoner kronor var den stora förklaringen till ökningen.

Bolaget planerar för en invigning av hotellet och restaurangen Boho Club i Marbella under årets andra halvår.

Nettoresultatet var -3,8 miljoner kronor under årets första halvår (+1,7). Med stöd av omräkningsdifferenser var resultatet per aktie +0:17 kronor under perioden (+0:39).