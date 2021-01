Fastigheterna hotar livbolagens fest

Drygt 300 miljarder kronor betalades in i premier till pensions- och livförsäkringar det senast redovisade rullande helåret, fjärde kvartalet 2019 till och med det tredje kvartalet 2020. Det är en ökning med drygt 17 procent i årstakt.

Av dessa gick den största delen, knappt 185 miljarder kronor eller 61 procent, till tjänstepensionsförsäkringar.

”Vi kan dock se en viss avmattning i tjänstepensionsinbetalningarna under det senaste året. De är baserade på lönesumman och under pandemin har en del individer övergått till korttidsarbete eller till och med blivit friställda”, kommenterar Magnus Vesterlund, chefsekonom på branschorganisationen Svensk Försäkring.

”Men om vi tror att samhället ändå snart återgår till det normala så kommer vi också återgå till trenden med stigande inbetalningar till tjänstepensionerna.”

För livbolagen är också avkastningen viktig och där bjöd fjolåret på en del dramatik.

”Men de flesta bolag gick in i 2020 med en stark solvens som också gjorde att de klarade av det kraftiga börsfallet under det första kvartalet. De behövde därför inte sälja av aktier utan kunde istället vara med i den återhämtning som vi sedan fick under resten av året”, konstaterar Magnus Vesterlund.

Spararna kan därmed glädja sig åt positiv avkastning det gångna året.

Livbolagen är likaså stora fastighetsägare och där kan pandemin sätta mer permanenta spår.

”Det är en komplex fråga kring hur bolagen kan komma att påverkas. Det beror bland annat på hur efterfrågan på exempelvis kontors- och affärslokaler kommer att se ut efter pandemin och vilken typ av fastigheter bolagen äger”, säger Magnus Vesterlund.

I dag är Folksam störst på livförsäkringsmarknaden med en marknadsandel på 13 procent. Överhuvudtaget har de största bolagen en stark ställning. Nästan hälften, 45 procent, av de inbetalda premierna det senaste året gick till topp fyra, Folksam, Avanza AZA -1,87% Dagens utveckling , Skandia och Alecta.