Fartyg med 23.000 ton vete på väg från Ukraina

Ser man på Storskogens huvudnummer så ser förvärvskonglomeratet ut att ha tuffat på bra under det andra kvartalet. Den rapporterade omsättningstillväxten var hela 137 procent vilket innebar att intäkterna landade på över 9 miljarder kronor i kvartalet, drygt en miljard högre än vad analytikerkollektivet hade räknat med enligt Infront.

Av någon anledning väljer Storskogen, till skillnad från tidigare rapporter, att inte presentera vad den organiska tillväxten var under kvartalet. Man konstaterar bara att intäktslyftet till största del var förvärvsrelaterat. Här kunde man önskat sig mer transparens.

Att det är förvärv som lyfter vinsten syns dock i halvårssiffrorna på Storskogens organiska ebita-tillväxt, utvecklingen i de bolag som ägts av Storskogen under båda fullständiga jämförelseperioderna. Under det första kvartalet låg den på plus 7 procent men när det andra kvartalet adderas har den fallit tillbaka till minus 3 procent ackumulerat under det första halvåret. En ganska kraftig inbromsning som bolaget hänvisar till kostnadsinflation.

Alla tre affärsområden förbättrade resultaten på justerade ebita-nivå men vinstmarginalerna föll tillbaka, tyngda av fortsatta störningar i leverantörskedjor och höga materialkostnader.

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten föll samtidigt tillbaka rejält, från nästan 900 Mkr under fjolårskvartalet, till 335 Mkr. Ett medvetet beslut enligt bolagets vd Daniel Kaplan, då bolaget har velat bygga lager för att kunna hålla uppe försäljningen.

Storskogen använder sig av måttet ”justerad kassagenerering” för att mäta hur stor del av bolagets justerade ebitda-resultat som rinner ned i kassaflöde. Under det andra kvartalet var den siffran drygt 40 procent, att ställa mot målet som är över 70 procent. Bolaget har samtidigt en nettoskuld på över 12 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,5 gånger det justerade ebitda-resultatet på rullande tolv månader. En alldeles perfekt ”nivå” enligt Daniel Kaplan. Båda måtten bör investerarna bevaka noga framöver och se att Storskogen rör sig i rätt riktning.

Storskogen har i dag tre affärsområden, 13 vertikaler och 132 affärsenheter (läs bolag) i allt från mekaniska verkstäder till Dansforum i Göteborg. Det gör det både motståndskraftigt men också svåranalyserat. Bolaget drivs med höga kostnader, centrala funktioner tyngde vinsten med nästan 100 miljoner kronor under det andra kvartalet. Funktioner som ska ratta förvärv, bolagsutveckling, ekonomi och hr är givetvis centrala för ett förvärvskonglomerat, men äter det upp en alltför stor del av vinsterna lär investerarna fråga sig vilket värde som egentligen skapas.