Färre nya betalande kunder för Sonetel

Nettoomsättningen steg med 22 procent till 8,1 miljoner kronor (6,6). Ökningen berodde framför allt på en ökad snittintäkt per kund. Antalet nya betalande kunder under kvartalet var 24 procent lägre än under samma kvartal i fjol.

Den befintliga verksamheten med försäljning av telefonnummer mattades av under räkenskapsåret.