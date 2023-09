Far och son Wingårdh tolkar designklassiker

Vad blir resultatet när en av landets mest kända arkitekter allierar sig med en modedesigner – som dessutom är hans egen son? Jo, i fallet Wingårdh och Wingårdh en tolkning av Lamino, formgivaren Yngve Ekströms klassiska fåtölj från 1956.

”Våra olika perspektiv på design och form har blivit tydligare under arbetets gång. Pappa är mer av en maximalist, medan jag drar åt det minimalistiska hållet. Jag raffinerar och reducerar, han adderar och har mer av ett 'the sky is the limit-tänk'. Det uppstår en intressant dynamik och friktion, där vi både tvingas in på områden som ingen av oss bemästrar. Projektet med fåtöljen har varit kul och utvecklande”, säger Rasmus Wingårdh, designer med bakgrund som kreativ chef och designer på modeföretag som Filippa K, CDLP, Uniforms for the dedicated och Lisa Yang.

Projektet med Lamino inleddes i början av året då Gert Wingårdh jobbade med skisser till utbyggnaden av Swedeses fabrik, möbelföretaget som grundades av just Yngve Ekström, hans bror Jerker Ekström och Bertil Sjöqvist år 1945. Bolaget har sedan starten haft sin huvudbyggnad i småländska Vaggeryd där man genom åren värnat om grundarnas designfilosofi om att skapa ”produkter för kroppen, sinnena och livet”.

Swedese Swedese Möbler AB är ett svenskt familjeföretag grundat 1945. Företaget har i dag runt 100 anställda. Vd: Sonnie Byrling. År 2022 hade företaget en omsättning på 221 Mkr.

Den storsäljande fåtöljen har getts ut i olika utföranden genom åren, bland annat i ett samarbete med Nudie Jeans 2015. I år ställdes frågan till Gert Wingårdh; ville han göra sin tolkning av Lamino? ”Ja”, var svaret, på villkoret att han ha fick sonen Rasmus med sig i projektet.

”Vi gjorde en klocka ihop för ett par år sedan, vilket vi bägge tyckte var väldigt lustfyllt. Sedan dess har vi letat efter nya sätt att jobba ihop, så Swedeses förslag var ett ypperligt tillfälle att förena nytta med nöje”, säger Gert Wingårdh.

Foto: David Thunander

Gert och Rasmus Wingårdh Ålder: 72 respektive 48 år. Bor: Göteborg och Stockholm. Gör: Gert Wingårdh är arkitekt som har gjort alltifrån butiksinredningar till fabriker. Har fått sex Kasper Salin-pris, fler än någon annan svensk arkitekt. Rasmus Wingårdh är designer med bakgrund på bland annat Filippa K. Tidigare främst inriktad på mode men jobbar nu främst med produktdesign. Aktuell: Med Duality edition, en kollektion för Swedese.

Resultatet som lanseras i mitten av september är något som de själva beskriver i termer av yin och yang. Färg- och formmässigt, men även filosofiskt. Tanken med deras kollektion Duality edition, som vid sidan av fåtöljen även innehåller en fotpall, ett bord och en pläd, är kontrasten mellan far och sons olika designspråk. Ett möte mellan en maximalist och en minimalist, liksom ett möte mellan en arkitekt och en modedesigner.

”Kontrasten i det svarta och vita blev ett sätt att förstärka formerna, och ett sätt att ikonisera en redan ikonisk produkt ytterligare. Ett mål i designprocessen var att få fåtöljen att kännas mer samtida. Laminos typiska kund är något äldre, vår ambition var att även nå ut till en yngre målgrupp”, säger Rasmus Wingårdh.

Men att arbeta ihop far och son är inte helt friktionsfritt.

”Eftersom vi står varandra så nära säger vi rakt ut till den andra vad vi gillar. Och inte gillar. Det utkristalliserade sig tidigt en viss hierarki där det föll sig naturligt att Gert, som har längst erfarenhet skulle ha rollen som creative director medan min roll skulle vara mer av en operativ designer. Och som det brukar vara med creative directors kommer han in och vill ändra saker i sista stund. Vilket jag ibland blev lite av en motståndare till … eftersom jag är den som måste göra ändringarna”, säger Rasmus Wingårdh.

”Vi kan säga hårda sanningar till varandra som i andra arbetsrelationer tenderar att formuleras med mer diplomatiska formuleringar. Men just den transparensen är förhållandevis unik. Sedan vill han ju imponera på mig eftersom jag är hans pappa – vilket ju för mig är fantastiskt”, säger Gert Wingårdh och skrattar.

”Men först och främst är det fantastiskt att han vill jobba ihop med mig. Vilken far blir inte smickrad av det?”

Hårda sanningar till trots. Fåtöljen gav blodad tand. Därför blev projektet även ett tillfälle att blåsa liv i Wingårdh & Wingårdh, designstudion som legat vilande sedan Gert grundade det med sin dåvarande fru, Rasmus mamma Annika Wingårdh, i början av 1980-talet. Efter samarbetet med Swedese är duons vision nu att hitta fler samarbetspartners inom olika produktområden.

”Drömmen vore att få till ett samarbete med en producent som kan göra en serie stolar. Den ultimata designutmaningen tycker vi båda”, säger Rasmus Wingårdh.