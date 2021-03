Fantasivärldarna lockar under pandemin – rollspelsexplosion lyfter kultförklarat spel

Rollspel är ett slags fantasidrivet sällskapsspel, där deltagarna tillsammans lever sig in en spelvärld och ett scenario. Varje deltagare spelar en individuellt utformad rollfigur med olika egenskaper och personlighetsdrag. Målsättningen är att ta sig igenom ett äventyr, som byggs upp delvis genom muntlig improvisation.

Rollspelet leds vanligen av en spelledare som antingen improviserar ett narrativ eller följer en sedan tidigare skriven handling. Spelledaren agerar även för de figurer i spelvärlden som inte spelas av en spelare. Rollfigurernas handlingar avgörs oftast av tärningsslag.

”Dungeons and Dragons”, det mest kända spelet, lanserades 1974 och har spelats av över 50 miljoner människor enligt tillverkaren. Under pandemin har spelet fått ytterligare uppsving när många börjat spela bordsrollspel med varandra över nätet.

Bakom ”Dungeons and Dragons” står företaget Wizards of the Coast, ett dotterbolag till leksaksjätten Hasbro, som i februari meddelade att 2020 blev det bästa försäljningsåret någonsin för det kultförklarade rollspelet. Och då hade försäljningen ändå trefaldigats under 2019.

”Vi har haft en stadigt uppåtgående försäljning av ”Dungeons and Dragons” och andra rollspel under flera år, men inte med pandemin som främsta orsak. De har helt enkelt synts i media och varit en del av en generell spelboom. Det är dock lättare att spela rollspel på distans än brädspel, vilket märktes mycket på utgivningen under 2020. Flera brädspel sköts upp eller utannonserades aldrig, medan rollspelsutgivningen fortsatte som vanligt”, säger Gabriella Gomez, pressansvarig på Sci-fibokhandeln som bland annat säljer rollspelsböcker.

En filmatisering av ”Dungeons and Dragons” ligger också i startgroparna. Filmen produceras av studion Paramount, och i början av mars stod det klart att stjärnan Hugh Grant ska spela filmens antagonist. I affärstidningen Forbes spekulerade spelreportern Rob Wieland kring huruvida rollspelen kan bli de nya guldkalvarna i filmindustrin, i likhet med Marvelfilmerna.

”Det finns en viss inflation i rörlig media, film har nästan inget värde längre. Det är mer värdefullt att sitta fyra personer och uppleva en berättelse som bara sker i det specifika tillfället. Inflationen av tv- och rörlig media har gjort att folk intresserar sig mer för sällskapsspel”, säger komikern Isak Jansson som driver podden Rollspelsklubben.

”Det följer samma utveckling som med allt som var lite farligt på 80-talet, som skateboarding och hårdrock. Nu inser vi det fina i alltihopa. Det som tog död på rollspelen var att tv-spelen blev så mycket bättre. Nu när de aldrig har varit så bra, ändå så växer intresset för rollspel. De två kulturformerna konkurrerar inte med varandra, du kan både spela ”Last of us” och ”Drakar och Demoner”. Tv-spelen kommer aldrig komma till totala friheten som finns i ett rollspel.”

Det första stora rollspelet, Drakar och demoner, släpptes i Sverige 1982. Isak Jansson är komiker och driver podden Rollspelsklubben sedan fyra år tillbaka. Sedan ett tag tillbaka produceras podden av Spotify. Podden, som beskrivs som ”blodig, fånig och rolig fantasy”, går ut på att fyra komiker spelar ett äventyr av ”Drakar och Demoner”, det första stora svenska rollspelet som släpptes 1982.

”Jag tror det fanns en viss mättnad kring fyra personer som bara sitter kring ett bord och gaggar. Inom poddvärlden hade man helt tappat sagorna och det muntliga berättandet. Rollspel bidrar till det lättsamma snacket. Det är alltid roligt, och ibland är det spännande, läskigt och till och med romantiskt. Man får med alla möjliga typer av känslor.”

”Sedan dag ett har jag fått ett återkommande mejl, som alltid handlar om hur man börjar spela rollspel”, säger Isak Jansson.

Antalet lyssnare har ökat konstant, men Spotify redovisar inga siffror för enskilda poddar. Isak Jansson upplever att det var majoritet killar som lyssnade i början, och att det nu är mer jämnt skägg mellan män och kvinnor.

”Rollspelsklubbens styrka är att det är amatörer som spelar, jag är ingen expert på rollspel. Det finns en inkluderande sida av lyssnandet och man behöver inte känna att man lyssnar på något proffs som spelar.”

Har du någon drömgäst?

”Komikern Anders Jansson, han är en riktig rollspelsnörd och spelar mycket privat. Det har varit på gång flera gånger att han ska vara med, men det har inte blivit av. Jag nämner hans namn här också så han känner lite press att inte ha febriga barn när vi ska spela in.”