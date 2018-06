Familjeprodukt mot mossa och lav

I oktober 2008 dog plötsligt deras far. Förutom den personliga sorgen hade företaget också förlorat sin stora idéspruta och uppfinnare. Bröderna Claes af Klinteberg och Pierre af Klinteberg stod vid ett vägskäl: Hur tar vi familjeföretaget vidare?

”Vi bjöd in våra tre anställda att bli delägare. Det är det bästa beslutet vi har tagit i det här företaget”, säger Claes af Klinteberg, delägare och vd för Jape.

”Om vi hade förlorat någon av de kompetenserna i det läget hade det varit väldigt svårt för oss att driva det vidare”, säger Pierre av Klinteberg, delägare och ansvarig för produktutveckling.

Jape tillverkar och säljer produkter och tillbehör för att åtgärda fukt- och växtrelaterade problem i och på byggnader. Den största delen av sortimentet består av kemikalier mot påväxt, exempelvis alger, lav och mögel.

När bröderna började jobba med sin far, 1997 och 1998, var det betydligt svårare att beskriva sortimentet.

”Vi kuskade runt till olika bygg- och färghandlare och sålde allt vi kunde sälja. Lister, byggförnödenheter, spackel. Det fanns ingen linje i någonting. Det var lite Vilda västern över hans entreprenörskap, samtidigt som det var en väldigt rolig tid”, säger Claes af Klinteberg.

Redan under 1980-talet hade deras far utvecklat mekaniskt ventilerade golv. För att sanera skadade byggnader från mögel och röta användes också kemikalier, och Jape lyckades få in en tillverkares produkter hos en stor färghandelskedja. Kemikalier som tar bort oönskad påväxt på exempelvis hustak var dock före sin tid – men snart skulle det förändras.

”Under sista halvan av 1900-talet släpptes det ut en hel del kolväten i naturen, liksom svavel och bly, vilket hämmade all växtlighet. Även den oönskade. Men de utsläppen har minskat, och därmed försurningen av regnet. Vi har i dag ett pH-värde som har ökat ett helt steg, från i snitt 4,5 till 5,5”, säger Peter Roos, delägare och ansvarig för utbildningar.

I början av 2000-talet ökade därmed husägarnas problem med påväxter, först i Skåne och sedan norrut, och Jape stod då redo med egen tillverkning av ett eget motmedel – Grönfri.