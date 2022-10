Fallande bomarknad sätter nyproduktionsköpare i rävsax

Innehåll från Ancon Annons

– Under pandemin förändrades våra beteendemönster, och vi blev alltmer vana vid kontaktlösa leveranser hemma och en större självständighet vid restaurangbesök. Helt plötsligt kändes det inte lika främmande att beställa och betala sin mat via en app, berättar Skoogh.

Det förändrade beteendet är här för att stanna, och allt fler restauranggäster ser nyttan av att enkelt kunna beställa något att dricka i väntan på såväl sällskap som att uppmärksammas av servitrispersonalen. Eller att enkelt dela på notan direkt vid betalning genom en app eller QR-kod. Fördelar som blir allt tydligare när det är allt svårare att rekrytera erfaren personal, och behovet för upplärning ökat. Något som möjliggörs i Ancons plattform.

– För oss är det viktigt att se vår plattform som ett stöd för personalen. Plattformen blir ett tekniskt hjälpmedel för personalen, att hålla reda på beställningar eller att påminna om sådant som möjliggör merförsäljning. För vi vet hur viktig personalen är för en restaurangs överlevnad, och genom att krydda plattformen med tekniska hjälpmedel kan vi bidra till en höjd servicenivå och förbättrad gästupplevelse.

Plattformen syftar dock inte bara till att effektivisera order- och betalupplevelsen, utan möjliggör även att på ett enkelt sätt kunna följa kassaflöden och försäljning. I realtid. Med analyser av verksamheten i realtid kan en tydlig koppling göras till marginaler och omsättning, något som Skoogh menar vara särskilt viktigt när vi går in i osäkra ekonomiska tider, där det blir allt viktigare att se över marginaler och omsättning.

– Genom att kunna analysera i realtid får man tydlig koll på sina KPIer och var man behöver lägga kraften. Att ha all den datan i en och samma plattform ger en snabb överblick och förståelse på hur olika insatser påverkar lönsamheten, fortsätter Skoogh.

– Vi vill fortsätta förenkla flödena för våra restauranger, och därför lanserar vi under Q1 2023 möjligheten att göra mobilen till en kortterminal. Det möjliggör för ännu effektivare flöden där personalen får ännu mer tid för att erbjuda den bästa servicen till sina gäster, och där restaurangen kan minska kostnaderna genom att samla allt i en hårdvara, avslutar Skoogh.

Om Ancon

Ancon har utvecklat och levererat kassasystem till ledande barer och restauranger sedan 1998. Den app- och molnbaserade plattformen är användarvänligt paketerad med all teknik restaurangen behöver för att få ihop sin verksamhet. Med fokus på att leverera innovativa lösningar är målet att driva fler gäster till restaurangen, omsätta fler gäster per bord och samtidigt öka servicegraden utan att öka personalkostnaden. We´re not disrupting the market, we´re upgrading it!

