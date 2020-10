”Svenska bolag är ganska aningslösa om var problemen med jämställdhet ligger och med tanke på den politiska diskussionen upplever jag att vi är mer benägna att diskutera den statiska datan än att diskutera vad vi ska göra åt den”, säger Mattias Bolander, vd på Workday i Norden och Baltikum.

Han beskriver Workday som ett molnbaserat system som hanterar människor och pengar. Företaget har 42 miljoner människor världen över i sin databas. Cirka 600 svenska företag anlitar Workday för ekonomisk förvaltning och HR-tjänster.

Till skillnad från andra diskrimineringsgrundande faktorer finns inte fler legala hinder för att mäta jämställdhet i Sverige än i andra länder menar Mattias Bolander.

”Det handlar mer om att vi sitter och gissar, och i stället för att förstå så ökar bolagen intaget av kvinnor.”

Men att bara öka intaget av kvinnor är sällan en framgångsrik strategi.

”Då är risken stor att man bara ser hur situationen ser ut när kvinnorna kommer in i bolaget och inte hur de sedan flyttar sig i organisationen. Bolaget kanske tar in 60 procent kvinnor men de befordrar dem aldrig, eller ger dem inte rätt utbildningar eller lön. Då är risken stor att de slutar.”

Workdays nya index, VIBE (value inclusion, belonging and equity), kan exempelvis visa att 10 procent av kvinnorna i ett företag har befordrats de senaste tre åren och samtidigt, genom jämförelsedata, visa att det är långt under snittet för andra bolag i samma bransch.

Det amerikanska hygienvårdsbolaget Kimberly Clark är en av Workdays kunder.

”När de, som har runt 80 procent kvinnor i sin målgrupp, insåg att de hade ett underskott på kvinnor på chefsnivå började de att analysera var det tog stopp. Resultatet pekade på två tillfällen, efter första befordran och efter att de fått barn. De såg också att män svarade på interna jobbannonser om de uppfyllde fyra av tio kriterier medan motsvarande för kvinnor var åtta av tio.”