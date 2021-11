Facktoppen blir partitopp – Tobias Baudin vald till partisekreterare

Innehåll från Mercedes-Benz Annons

Ladda din elbil enkelt och säkert med Mercedes Me Charge

I dag utgör de laddbara bilarna omkring fem procent av den totala personbilsflottan i Sverige. Runt 265 000 laddbara personbilar på våra vägar ska samsas om de knappt 14 000 publika laddstationerna, enligt elbilsstatistik.se. Att stationerna drivs av olika operatörer med egna system för att starta laddningen, egna appar, laddbrickor och betalsystem kan göra processen till en utmaning.

Allt på en faktura

Mercedes-Benz har hittat en egen lösning på problemet. Systemet kallas Mercedes me Charge som gör det möjligt för den som kör en laddbar Mercedes att ladda på fler än 200 000 laddpunkter i Europa – och få allt på en enda faktura. Mercedes me Charge ger dig heltäckande tillgång till ca 80 % av de offentliga laddstationerna, i Sverige är över 500 snabbladdningsstationer anslutna till laddnätverket.

Totalt är över 400 olika operatörer inkopplade, men du som kund behöver bara ett enda abonnemang. Dessutom tar navigationssystemet Electric Intelligence i alla laddbara Mercedes-Benz hänsyn till var dessa laddare finns när du planerar din rutt, och beaktar faktorer som laddnivå, väder och trafiksituation. Dessutom prioriteras snabbladdningsstationer för att nödvändiga laddstopp ska bli så korta som möjligt. Allt för att göra din resa så effektiv och smidig som möjligt.

En särskilt viktig fördel med Mercedes me Charge är att all elektricitet som laddas via systemet är garanterat helt förnyelsebar el vilket gör att du även kan köra ditt fordon helt utan utsläpp.

– Genom ett enda avtal kan den som kör Mercedes-Benz vara säker på att få många laddpunkter, bra priser och snabb laddning, säger Louise Grimsgård som är ansvarig för elbilsfrågor på Mercedes-Benz Sverige AB.

Hög flexibilitet

Efter en registrering har du direkt tillgång till alla leverantörer i Mercedes me Charge-laddnätet och i Sverige samarbetar Mercedes med ett antal aktörer såsom E.ON, Ionity, Recharge och Park & Charge med flera. Alla anslutna laddoperatörer visas i navigationssystemet och i appen.

Det enda du som kund gör är att identifiera dig som Mercedes me-kund så sköter Mercedes me Charge debiteringen och tillhandahåller en sammanställning över transaktionerna.

Vid laddstolpen kan du välja att identifiera dig via indikeringen i MBUX multimediesystemet, Mercedes me-appen eller Mercedes me Charge-laddkortet för att aktivera laddningen.

När du kommer till laddstationen får du en konkret uppgift om vilken laddtid som krävs och kommer att meddelas via Mercedes me-appen så snart din laddstatus är tillräcklig för att fortsätta resan.

Systemet ger dig och din elbil maximal komfort och hög flexibilitet.

De över 500 anslutna publika laddplatserna hittar du enkelt i navigationsenheten där du också ser priset per kWh och om laddstolpen är ledig.

Planerar rutt med laddstopp

Navigationssystemet med Electric Intelligence gör långresor mindre krångliga. Den planerade rutten visar nödvändiga laddstopp, hur många procent batterikapacitet du har vid ankomst till stoppet och kapacitet vid fortsatt resa. Allt för att göra stoppen och resan så tidseffektiv som möjligt.

Mercedes me Charge finns i alla Mercedes EQ samt nya laddhybrider och ingår kostnadsfritt från leverans under en viss tidsperiod beroende på bilmodell.

Ge dig själv fördelen att aldrig behöver tänka på andra laddkort eller abonnemang utan alltid kan känna dig trygg i att du kan ladda din bil med Mercedes me Charge.

Läs mer om flexibel laddning från Mercedes-Benz