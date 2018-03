Facebook faller kraftigt i den inledande handeln

Det var i slutet av förra veckan som The New York Times och The Observer rapporterade att Cambridge Analytica fått tillgång till information om 50 miljoner Facebook-användare utan deras tillstånd. Cambridge Analytica har tidigare gjort sig känt genom att hjälpa Donald Trumps presidentvalskampanj.

Politiker på båda sidan Atlanten har riktat kritik bolaget i spåren av avslöjandet och enligt Washington Post riskerar Facebook miljardböter då bolaget hantering av personlig information kan bryta mot USA:s förordningar.

Facebook-aktien faller med drygt 5 procent i måndagens inledande handel.