Fabege bygger nytt hotell i Arenastaden

Affären baseras på tre separata avtal med löptider mellan 10 och 20 år. Det totala hyresvärdet är cirka 48 miljoner kronor per år, enligt ett pressmeddelande.

Det nya hotellet ska vara 11-våningar högt och bestå av tre delar: en hotelldel på 336 hotellrum, en del med 88 rum för så kallad long-stay, ett koncept där personer vistas lite längre perioder och en kontorsdel där Nordic Choice Hotels kommer att förlägga sitt svenska huvudkontor.

Planerad byggstart för projektet är 2018 och när hotellet står klart kommer stadsdelen att ha 1 000 hotellrum. Nordic Choice Hotels flyttar in huvudkontoret under 2021 och under det första kvartalet 2021 välkomnas de första gästerna på hotellet.