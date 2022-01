Få spår av omikron på jobbmarknaden

Tvärtom är det bristen på arbetskraft som är den dominerande faktorn på svensk jobbmarknad.

”Trots den ökade smittspridningen och störningarna i leveranskedjorna globalt är det i nuläget kompetensbristen som är den största utmaningen”, skriver Caroline Söder, vd för TSL, i en kommentar till TT.

I december var det ovanligt få uppsagda som beviljades stöd hos TSL, vilket tyder på att den tilltagande coronasmittan inte får företag att dra i bromsen alls. Dock fångas inte tillfälligt anställda upp i statistiken, exempelvis restaurang- och besöksnäringen som återigen drabbas mest av restriktionerna och som kanske skickar hem personal igen.

I en summering av 2021 beskriver Caroline Söder återhämtningen på arbetsmarknaden som remarkabel.

”Jag har aldrig tidigare varit med om en lika extrem utveckling”, skriver hon.

Under 2021 var det 70 procent färre uppsagda arbetare jämfört med året innan. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur det såg ut 2020, speciellt under våren när stora delar av affärslivet i praktiken stängde ner i den mest akuta coronafasen. Men även jämfört med de senaste tio åren är läget nu ett av de starkaste – omkring två personer får nytt jobb för varje uppsagd som trillar in i TSL:s system.

Konkurserna ligger också på väldigt låga nivåer.

Och som tidigare uppgifter pekat på – det är norra Norrland som har den hetaste arbetsmarknaden i Sverige.

”Där de stora industrietableringarna skapar större efterfrågan på yrkesarbetare än vad som finns tillgängligt”, skriver Caroline Söder.