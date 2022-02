Eyeonids nettoförlust drar iväg

Belarus uppges gå in i kriget och EU, USA, Storbritannien och Kanada utesluter flera ryska banker ur betalsystemet Swift

Nettoomsättningen uppgick till 3,0 miljoner kronor (2,5).

Rörelseresultatet var -4,0 miljoner kronor (-8,5).

Vd Georg Tsaros skriver i rapporten att det fjärde kvartalet kännetecknades av stora insatser från personal, ledning och styrelse.

”Ett flertal osäkerhetsmoment rörande verksamheten behövde tas kontroll över, hanteras och struktureras, och strategiska överväganden fordrades genomgående. Samtidigt tyngdes kvartalet av omstruktureringskostnader som skapade tryck på likviditeten. Dessa fasas ut löpande fram till och med andra kvartalet 2022”, skriver han.

Under kvartalet beslutade bolaget att inte vidare finansiera dotterbolaget Bolders verksamhet. Eyeonid köpte Bolder Sweden med tillhörande dotterbolag under förra årets första kvartal och tillträdde det under andra kvartalet. Prislappen på drygt 50 miljoner kronor gjorde förvärvet till det största i bolagets historia.