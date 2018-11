Resultat per aktie hamnade på 1,46 dollar, vilket är 20 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,22.

Exxon Mobils produktion var 3,786 miljoner fat per dag under kvartalet. Väntat var 3,72 miljoner fat per dag.

Oljeaktien steg med 1,6 procent under gårdagens handel.