Extremväder ger dyrare försäkringar: ”Oroande utveckling”

Efter skyfallet på 162 millimeter i Gävle, med fler än tusen rapporterade skador som följd, är frågan vem som tar slutnotan. Premien på försäkringarna bestäms utifrån risken att de måste plockas ut – och med snabbare klimatförändringar riskerar det att ske allt oftare.

”Den enskilda händelsen i Gävle och Gävleborg kommer inte påverka premien”, skriver Länsförsäkringar i Gävleborgs försäkringschef Marcus Lundgren, men konstaterar samtidigt att ”det är oroande med den utveckling vi ser i hela världen med extremväder och naturskador, och det kommer sannolikt påverka hela försäkringsvärlden”. Både premier och villkor kan komma att förändras, skriver han.

FN:s klimatpanel IPCC:s regionala prognos för norra Europa beskriver en framtid där översvämningar efter skyfall troligtvis kommer öka. Sommaren 2021 har ovanligt många skyfall lett till hundratals vattenskador som försäkringsbolagen arbetar febrilt för att reglera.

Efter översvämningen i Gävle har Länsförsäkringar fått in minst 1 100 ärenden om vattenskador. På Folksam har de fått in knappt tusen ärenden från Gävleborg. På If skadeförsäkring har de fått in ett hundratal ärenden.

Enligt Jenny Rudslätt, skadechef på If försäkring, arbetar de utifrån att den som tar en risk också är den som ska betala för den. En tuff sommar kanske inte ger utslag på premien, men flera dyra år skulle göra det.

”Blir det här ett återkommande problem, att naturfenomen leder till vattenskador som är en ganska kostsam skadetyp, är det klart att det påverkar premierna. Vår ambition är att på alla sätt hålla nere premierna på alla sätt vi kan”.

Blir det dyrare att bo på vissa ställen?

Det korta svaret är ja. Kostnaden för försäkringar sätts efter hur stor risken för skador har varit historiskt sett.

”Vi är väldigt måna om på If att varje kund bär sin egen risk. Är man mer exponerad för en hög risk ska man ha en högre premie, det tycker vi är rättvist. Ser vi att ett område under, säg 3-4 års tid, är särskilt utsatt för storm eller vatten eller vad det nu kan vara då kommer det området att få en dyrare försäkring”, säger Rudslätt, och fortsätter:

”Det spelar absolut roll var man bor, vår data som vi sätter premien efter bygger på historiken”.

Någon premiesättning utifrån risker med framtida klimatförändringar har ännu inte blivit verklighet hos If, även om de diskuterar ämnet.

”Det är klart att det här är en oro, om det här inte bara är något för 2021, utan det fortsatt kommer se ut såhär”.