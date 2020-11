”Många fler amerikaner kommer att dö om vi inte kan börja samarbeta, inte minst kring hur ett nytt coronavaccin ska distribueras.”

Det säger USA:s tillträdande president, Joe Biden, som riktar en vädjan till Trumpadministrationen om att sluta blockera övergången till den nya administrationen.

För att klara det som utan tvekan kan rubriceras som århundradets logistikutmaning, nämligen att alla 8 miljarder människor ska ges möjlighet att vaccinera sig med två doser var mot covid-19, krävs det samarbete. Inte bara mellan de amerikanska presidenterna, utan mellan många aktörer världen över.

Tidsaspekten, enorma volymer, extrema kylkrav, stöldrisk och spårbarhet på individnivå, är bara några av de faktorer som gör situationen unik.

15.000 flygningar, 200.000 lastpallar och 15 miljoner leveranser i kylboxar är vad som kommer att krävas för att distribuera 10 miljarder vaccindoser enligt en färsk rapport från transportföretaget DHL och konsultföretaget McKinsey.

I dagarna kom beskedet att det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer PFE +1,6% Dagens utveckling börjat rulla ut sitt vaccin i en pilotstudie i fyra delstater i USA. Anledningen till studien var just att man skulle testa distributionen i stor skala.

I Kalamazoo i Michigan, där Pfizers vaccin tillverkas för den amerikanska marknaden, packas vaccinet med fem doser per flaska som sedan placeras på en bricka. Brickorna med 195 flaskor var placeras därefter i särskilt designade frysboxar, enligt New York TImes.

Pfizer planerar att ha cirka 100.000 återanvändningsbara kylboxar vid slutet av november och mer än det dubbla i slutet på mars, enligt tidningen. Kylboxarna kommer att vara försedda med GPS-sensorer för att bolaget ska kunna övervaka såväl plats som temperatur när bolag som Fedex eller UPS transporterar vaccinet till sjukhus eller kliniker.

Malin Parkler, vd för Pfizer Sverige Foto: Pfizer

”Vi har tagit fram detaljerade logistiklösningar och verktyg för att stödja effektiv transport, lagerhållning och kontinuerlig temperaturövervakning”, säger Malin Parkler, vd för Pfizer Sverige och berättar att det nya vaccinet måste förvaras i minus 75 grader Celsius men kan fem dagar före det injiceras förvaras i plus 2 till 8 grader i kylskåp.

För distribution i Europa kommer den aktiva substansen från bolagets partner Biontechs tillverkningsnätverk i Tyskland för att sedan färdigställas och packas i Pfizers tillverkningsanläggning i Puurs, Belgien.

”Vår distribution bygger på ett flexibelt just-in-time-system som skickar de frysta flaskorna direkt till användningsstället. Vi erbjuder och rekommenderar vår logistiklösning till ett rimligt antal vaccinationsställen i Sverige”, säger Malin Parkler.

Det är långt ifrån bara Pfizers coronavaccin som närmar sig marknaden. Förra veckan kom starka resultat från ett annat amerikanskt bolag, Moderna. Modernas vaccin klarar också av att förvaras i sex månader i minus 20 grader Celsius, vilket är den vanligaste temperaturen i många hushållsfrysar, men också i läkemedelsfrysar. I oktober påbörjades massvaccinering med det vaccin, Sputnik V, som godkänts i Ryssland och i slutet av året väntas resultat från studier av Astra Zeneca AZN +2,44% Dagens utveckling s vaccin som utvecklas i samarbete med University of Oxford.

Sammantaget är över 150 coronavaccin under utveckling just nu, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

En av Pfizers kylanläggningar som klarar de extrema temperaturkraven. Foto: TT

I somras beslutade den svenska regeringen att Sverige skulle delta i det avtal som EU-kommissionen ingått med Astra Zeneca om att köpa vaccin under förutsättning att det blir godkänt. I oktober kom motsvarande beslut för Janssen Pharmaceutica NV, ett dotterbolag till Johnson & Johnson, och under förra veckan kom det tredje beslutet som avsåg Pfizer. Det innebär enligt statsminister Stefan Löfven att Sverige nu, under förutsättning att dessa vaccin blir godkända, har hela behovet täckt.

”Vi har presenterat vår rekommenderade logistiklösning för Folkhälsomyndigheten. När den svenska regeringen nu beslutat sig för att ansluta sig till EU- kommissionens tecknade avtal kan vi diskutera och komma överens om mer detaljer med Folkhälsomyndigheten”, säger Malin Parkler.

Om utmaningen verkar stor i regioner som Europa och USA är det förstås inget vad den kommer att vara i vissa delar av Afrika, Asien och Sydamerika där kylkedjor för läkemedelsdistribution inte är lika utvecklade.