Expression Biotechs förlust minskar

Omsättningen uppgick till 3,4 miljoner kronor (0,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,3 miljoner kronor (-9,9) med likvida medel om 37,1, miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Därutöver finns kortfristiga investeringar om 102 miljoner kronor.

I sina utsikter för perioden 2022-2024 framgår att Expression Biotech förväntar sig att fas 3-resultat för vaccinkandidaten ABNCov2 mot coronaviruset väntas kunna utläsas under det andra halvåret 2022. Vid ett eventuellt marknadsgodkännande skulle vaccinkandidaten vara klar för lansering under 2023.

ABNCov2 är utlicensierad till Bavarian Nordic från Adaptvac. Expression Biotech har en ägarandel om 34 procent i Adaptvac.

För bröstcancervaccinkandidaten ES2B-C001 väntar sig bolaget kunna nå preklinisk proof of concept under det första halvåret 2022. En ansökan om en första klinisk studie väntas äga rum under det andra halvåret 2023 med start av kliniska studier under 2024. För tiden 2024 och därefter öppnas det enligt bolaget ett utlicensieringsfönster beroende på kliniska data.