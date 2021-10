Experterna: Köp rapportvinnarna – ”en anomali man kan utnyttja”

https://bit.ly/39ZtzfL

Med Dentme som förmån får du friskare medarbetare samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare och stärker ditt varumärke på lång sikt. Det menar David Kruse, medgrundare och vd på Dentme, och betonar att moderna arbetsplatser kräver moderna förmåner.

– Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för sina anställdas välmående, och i det ingår även tandhälsan. Tandhälsa som förmån kan dessutom vara en konkurrensfördel i kampen om kompetens på arbetsmarknaden. I dag räcker det inte med att bara erbjuda en bra lön. Förmåner spelar också en stor roll, säger han.

Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienten och tandläkaren via mobilen eller surfplattan. Förutom privatpersoner ger Dentme även företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda.

– Det finns folk på arbetsplatser som mår fruktansvärt dåligt på grund av sina tandbesvär. För vissa går det så långt att de behöver sjukskriva sig vid upprepade tillfällen. Att jobba förebyggande när det kommer till tandhälsa gör att många slipper besvär helt och hållet, vilket lönar sig både för företaget och individen, säger Hadi Ahmad.

Det första besöket sker via appen. Dina anställda inte behöver lägga arbetstid på att besöka en klinik, utan kan ta samtalet på en kafferast eller hemma i soffan. I kombination med appen erbjuds de anställda även en årlig undersökning på en närbelägen tandläkarklinik för att fånga upp och åtgärda begynnande skador.

– Tandhälsa som förmån kommer att öka. Vi kan se att intresset från arbetsgivare som vill ligga i framkant växer. Det känns roligt och viktigt att få vara med och leda den utvecklingen – och bidra till en förbättrad tandhälsa, säger David Kruse.

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.